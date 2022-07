Nelle ultime settimane si è parlato molto in Rete di ASUS ZenFone 9, smartphone che il produttore asiatico si prepara a lanciare sul mercato: l’evento di presentazione ufficiale, infatti, è in programma per il 28 luglio.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, ASUS ZenFone 9 sarà uno smartphone compatto (ovviamente tenendo conto di quelli che sono gli attuali standard) ma non per questo i suoi utenti dovranno accontentarsi di caratteristiche tecniche di seconda fascia.

In sostanza, il produttore asiatico con tale device dovrebbe accontentare tutti coloro che desiderano uno smartphone Android dalle dimensioni contenute e capace di garantire prestazioni da top di gamma.

La possibile scheda tecnica di ASUS ZenFone 9 5G

Nelle scorse ore anche SnoopyTech su Twitter ha voluto dare il proprio contributo alle varie voci che si stanno susseguendo di recente su tale smartphone, svelando quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del device (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Tra i principali punti di forza di ASUS ZenFone 9 5G dovremmo trovare un display OLED da 5,9 pollici con refresh rate a 120 Hz e un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ossia la CPU più prestante tra quelle al momento disponibili.

Il produttore asiatico avrebbe deciso di prestare grande attenzione anche al comparto imaging e il nuovo device di ASUS dovrebbe poter contare su una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare Sony IMX363 da 12 megapixel mentre frontalmente dovrebbe trovare posto un sensore Sony IMX663 da 12 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di ASUS ZenFone 9 5G dovremmo trovare una scocca con certificazione IP68, una batteria da 4.300 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 30 W) e un peso di 165 grammi.

Dal punto di vista software, infine, il produttore dovrebbe garantire 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi Android 13 e Android 14).

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo lo smartphone si andrà a posizionare, trattandosi di uno degli aspetti che potrebbero determinare un suo eventuale successo.