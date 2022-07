Come altre app Samsung preinstallate sui dispositivi della serie Galaxy, Samsung Calendar è particolarmente apprezzata per le sue funzionalità e la facilità di utilizzo.

L’app Calendario di Samsung ora sta ricevendo alcuni miglioramenti che riguardano la gestione degli inviti per il calendario di gruppo e nuovi consigli di aggiunta rapida.

Samsung Calendar introduce nuove opzioni e funzionalità

La prima novità introdotta con la versione 12.3.05.10000 dell’app Samsung Calendar è la possibilità di controllare gli inviti del calendario di gruppo dalla pagina di gestione del calendario in cui l’utente decide quali calendari devono essere mostrati nella visualizzazione mensile.

La nuova versione di Samsung Calendar permette anche di aggiungere rapidamente i dettagli della posizione a un evento tramite la pagina di creazione e introduce l’opzione per rimuovere gli orari dai titoli degli eventi, in maniera molto simile a una funzione che era disponibile per la versione Web di Google Calendar fino a qualche anno fa.

Anche se non si tratta di un aggiornamento rivoluzionario, queste nuove opzioni aggiungono ulteriore spessore a un’app già ricca di funzionalità. L’ultima versione dell’app Samsung Calendar è disponibile nel Galaxy Store.

