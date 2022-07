I tablet, anche quelli Android, hanno vissuto un secondo periodo d’oro nelle fasi più acute dell’emergenza sanitaria, ma in realtà ci sono alcuni produttori che non avevano mai smesso di puntarci e quest’oggi vediamo in offerta un interessante nuovo modello di uno dei player principali di questo mercato: Samsung Galaxy Tab S8.

Samsung Galaxy Tab S8: offerte su Amazon al minimo storico

No, non parliamo né del gargantuesco Samsung Galaxy Tab S8 Ultra né del figlio mediano Samsung Galaxy Tab S8+, bensì del modello “base” Samsung Galaxy Tab S8: sia la versione solo Wi-Fi che quella provvista di connettività 5G del tablet si trovano in questo momento in offerta su Amazon ai prezzi più bassi mai raggiunti sulla piattaforma. Per rendere il tutto ancora più interessante, si tratta di prodotti venduti e spediti da Amazon — con la solita eccellente garanzia — con spedizione Prime, dunque già domani potreste avere tra le mani il vostro nuovo tablet; inoltre è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento del prodotto acquistato.

Il modello solo Wi-Fi, nel taglio di memoria 8 GB + 128 GB, viene proposto a 589,99 euro invece di 799 euro (sconto del 26%, pari a 209,01 euro), mentre quello 5G è acquistabile a 729,99 euro invece di 949 euro (sconto del 23%, pari a 219,01 euro), ecco i link per l’acquisto:

Se siete indecisi, ecco la scheda tecnica del tablet di Samsung per aiutarvi nella scelta:

display LTPS TFT da 11 pollici WQXGA (2560 x 1600 pixel, 276 ppi) con refresh rate di 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 octa-core da 4 nm

8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C 3.2

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP con AF e ultra-grandangolare da 6 MP

fotocamera anteriore da 12 MP ultra-grandangolare

quattro speaker by AKG con Dolby Atmos, 3 microfoni, sensore d’impronte laterale

S Pen inclusa

batteria da 8000 mAh con Super Fast Charging 2.0 fino a 45 W

Android 12 con One UI 4.0

dimensioni di 165,3 x 253,8 x 6,3 mm, peso di 503 g (507 per la versione 5G)

