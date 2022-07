Le offerte dell’Amazon Prime Day continuano in questa seconda giornata, e toccano ancora tantissimi smartphone Android. Se siete sempre stati attirati dai modelli pieghevoli, ma il prezzo spesso sopra quota 1000 euro vi ha sempre spaventati potreste dare un’occhiata alla proposta riguardante Samsung Galaxy Z Flip3 5G, che non ha mai raggiunto un prezzo così basso su Amazon.

L’Amazon Prime Day sconta anche i pieghevoli: Samsung Galaxy Z Flip3 5G è in super offerta

Samsung Galaxy Z Flip3 5G è uno degli smartphone pieghevoli più apprezzati del produttore, complici anche il prezzo di vendita più contenuto rispetto a Galaxy Z Fold3 5G (anch’esso in offerta col Prime Day) e la maggiore maneggevolezza data dalle dimensioni più contenute. Il dispositivo si piega a conchiglia grazie allo schermo Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+, che offre un refresh rate fino a 120 Hz, ma nella parte esterna è disponibile un secondo display, più piccolo (1,9 pollici) e sempre AMOLED.

Il cuore dello smartphone è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 octa core: al suo fianco 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1 e una connettività completa con 5G. A livello fotografico sono a disposizione due sensori posteriori da 12 MP, uno principale con OIS e dual pixel autofocus e uno ultra-grandangolare, e un sensore anteriore (o forse faremmo meglio a dire interno) da 10 MP. Non manca la certificazione IPX8, che mette al riparo dall’ingresso di liquidi.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G è stato lanciato a fine agosto 2021 al prezzo consigliato di partenza di 1099 euro, ma grazie all’offerta dell’Amazon Prime Day potete acquistarlo con uno sconto di quasi il 40%, scendendo fino a 699 euro per la versione 8-128 GB. Se avete bisogno di più memoria c’è in sconto anche la versione 8-256 GB a 50 euro in più, ma fate in fretta perché è rimasta solo una colorazione. Per eventuali indecisioni avete sempre a disposizione la nostra recensione. Vi ricordiamo che questi prezzi sono riservati agli abbonati Prime e sono validi solo per oggi, 13 luglio 2022.

