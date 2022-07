Settings Services (Servizi per le Impostazioni) è un software che viene utilizzato dal sistema per garantire il corretto funzionamento dell’app Impostazioni, in pratica permette la configurazione, la connessione e la personalizzazione delle impostazioni dello smartphone e di alcune impostazioni dell’app.

È deputata anche ad altre funzioni, ad esempio Google riporta che: “Il sistema concede autorizzazioni a Settings Services per cose come la visualizzazione di informazioni sulle connessioni di rete e i dispositivi connessi, l’impostazione di regole su quando attivare la modalità Non disturbare o l’invio di notifiche”.

In pratica non è qualcosa con cui gli utenti Pixel possono, o hanno necessità di interagire, fa parte dunque di quel parco di applicazioni di servizio attive in background sullo smartphone e che si aggiornano tramite il Play Store (come Servizi di connettività adattiva , Android System Intelligence, Servizi dell’operatore , Servizi di integrità del dispositivo , Servizi di connettività di Google, Servizio di protezione di Google Play, Servizi di Google Play, Servizi di Google Play per AR, Servizi di supporto di Google, Servizi di fotocamera pixel , Compute private Servizi e Servizi vocali di Google).

Big G inoltre spiega nel dettaglio le autorizzazioni che vengono concesse all’app:

Connessione rete mobile -> controlla se il telefono è connesso ad una rete mobile

Dispositivi connessi -> permette ai widget di visualizzare le informazioni sullo stato del telefono e dei dispositivi connessi tramite Bluetooth

Notifiche -> mostra le notifiche di stato e gli aggiornamenti

Posizione -> consente di gestire le automatizzazioni settate in base alla posizione dall’app Impostazioni, i dati restano salvati sul dispositivo e non vengono condivisi con Google

Infine per quel che concerne la privacy, Google sottolinea che se l’impostazione di utilizzo e diagnostica è attiva sul dispositivo, alcuni dati potrebbero essere raccolti con il solo scopo di analizzare e migliorare l’esperienza offerta (possono per esempio essere raccolti ID telefonici o di altro tipo, interazioni con le app, registri degli arresti anomali e diagnostica); tali dati vengono crittografati e sono trattati in conformità con l’Informativa sulla privacy di Google.

