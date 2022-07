Ha preso il via da qualche secondo l’edizione 2022 del Prime Day di Amazon, l’evento più atteso dagli iscritti al programma Amazon Prime, che propone i migliori sconti dell’anno. Tra le decine di migliaia di prodotti in promozione troviamo anche quelli proposti da Dreame, compagnia che propone numerose offerte nel campo della pulizia domestica, con robot aspirapolvere e aspirapolvere cordless.

Come saprete l’evento dura 48 ore quindi i prezzi indicati saranno validi fino alle 23:59 di domani, mercoledì 13 luglio. Ecco quali sono i prodotti in promozione, con i prezzi finali, senza che sia necessario utilizzare alcun coupon per ottenerli.

Il Prime Day di Dreame

In occasione del Prime Day di Amazon, sono otto i prodotti Dreame in evidenza, tra i tanti che sono in promozione, quattro aspirapolvere robot, due lavapavimenti e due aspirapolvere cordless, con sconti che vanno da 68 a 220 euro, un ottimo risparmio rispetto al prezzo di listino. Gli sconti sono attivi fino alla mezzanotte tra il 12 e il 13 luglio, quindi la metà rispetto alla durata complessiva dell’evento Amazon.

Oltre ai prodotti che vi segnaliamo, sono tantissimi i dispositivi scontati in questa occasione. Per scoprirli tutti vi invitiamo a consultare la pagina speciale preparata da Dreame per l’evento, raggiungibile direttamente a questo indirizzo.

DreameBot L10 Pro (bianco o nero)

DreameBot L10 Pro è un aspirapolvere cordless con una potenza di aspirazione di 4.000 Pa, connessione WiFi per poter essere controllato tramite companion app e assistenti vocali. Dispone di un sistema di mappatura laser degli ambienti per muoversi in maniera intelligente. È possibile installare un accessorio, incluso nella confezione di vendita, per lavare il pavimento. In occasione del Prime Day è in promozione a 289,99 euro invece di 389,99 euro, sia nella colorazione bianca che nella colorazione nera.

Qui trovate la nostra recensione

DreameBot Z10 Pro

DreameBot Z10 Pro è il più evoluto degli aspirapolvere robot prodotti da Dreame, con una batteria da 5.200 mAh che gli permette di raggiungere le due ore e mezza di utilizzo, accessorio per il lavaggio del pavimento e navigazione LiDAR a cui si aggiunge uno scanner 3D per riconoscere gli ostacoli imprevisti. E per ridurre la necessità di intervento da parte dell’utente, dispone di una base di svuotamento automatico da 4.000 ml, sufficiente per circa due mesi. In occasione del Prime Day è in offerta a 399,99 euro invece di 499,99 euro. Qui trovate la nostra recensione completa.

DreameBot D10 Plus

DreameBot D10 Plus è il più recente degli aspirapolvere robot e unisce una elevata potenza di aspirazione (ben 4.000 Pa) a una grande autonomia (oltre tre ore) per diventare uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. Dispone di una base di svuotamento automatica da 2,5 litri, che garantisce almeno 45 giorni di autonomia prima che sia necessario sostituire il sacchetto. Dispone di navigazione laser con algoritmo particolarmente evoluto. È in promozione per il Prime Day di Amazon a 399,99 euro invece di 499,99 euro. Qui invece trovate la nostra recensione completa.

DreameBot W10

A differenza dei modelli precedenti, pensati principalmente per aspirare, DreameBot W10 è un robot che fa del lavaggio del pavimento il suo punto di forza. Dispone di due moci rotanti per lavare il pavimento, base di lavaggio e asciugatura dei panni con due serbatoi separati per acqua pulita e sporca. Sfiora le tre ore di autonomia e ha una potenza di 4.000 Pa, con navigazione laser. È scontato, per Amazon Prime Day, a 879,99 euro invece di 1.099,99 euro.

Dreame H11 Max

Cambiamo completamente genere con Dreame H11 Max, una soluzione ibrida in gradi di aspirare polvere e liquidi e di lavare il pavimento. Dispone di un serbatoio da 0,9 litri per l’acqua pulita e uno da 0,4 litri per quella sporca, così da assicurare la massima igiene in casa. Con una potenza di 10.000 Pa raccoglie anche le briciole più piccole e asciuga immediatamente il pavimento dopo il lavaggio. Al termine della pulizia basta premere un tasto per pulire autonomamente rullo e tubi. Per il Prime Day è in promozione a 359,99 euro invece di 459,99 euro.

Dreame H11

Dreame H11 è una versione più economica del modello precedente, dotato comunque di una potenza di 5.500 PA, schermo intelligente, assistente vocale, doppio serbatoio e procedura di pulizia automatica al termine delle operazioni. Aspira polvere e liquidi e pulisce il pavimento, tutto con un solo passaggio, consentendo all’utente di risparmiare molto tempo. Viene fornito con un flacone di detergente apposito per migliorare l’igiene del pavimento, con una base di ricarica e diversi accessori. Durante il Prime Day di Amazon è in offerta a 271,99 euro invece di 339,99 euro.

Dreame T30

Se invece cercate un “semplice” aspirapolvere cordless, Dreame T30 è il fiore all’occhiello del produttore, con una potenza di 27.000 Pa, schermo LED per visualizzare i parametri di funzionamento, batteria rimovibile che garantisce fino a 90 minuti di autonomia, e una spazzola con un particolare design che evita i grovigli di peli e capelli. Dispone di un sistema di rilevamento automatico del tipo di superficie da pulire, che gli consente di regolare la potenza e assicurare sempre la miglior pulizia possibile. Per il Prime Day di Amazon è offerto a 367,99 euro invece di 459,99 euro.

Dreame P10 Pro

Chiudiamo con Dreame P10 Pro, un aspirapolvere cordless che combina elevata potenza (ben 22.000 Pa) a un prezzo competitivo. È completo di schermo LED, batteria rimovibile che assicura 60 minuti di autonomia e evita di dover buttare l’aspirapolvere quando la batteria perde efficienza. La spazzola in velluto raccoglie anche la polvere più sottile, protegge i pavimenti dure e riduce i grovigli. Ricca anche la dotazione di accessori, con prolunghe e varie bocchette. È in offerta, per sole 24 ore, a 209,99 euro invece di 289,99 euro.

Affrettatevi dunque a cogliere queste occasioni, come vi abbiamo segnalato a inizio articolo le offerte di Dreame per il Prime Day sono valide solamente per 24 ore, per tornare successivamente al prezzo di listino.

Informazione Pubblicitaria