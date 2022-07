Saranno 2 giorni di grandi offerte quelli proposti da Unieuro per il Gran Finale del volantino Black Friday, partito inizialmente il 24 giugno e prolungato fino a domenica 10 luglio. Sono presenti infatti sconti su praticamente qualsiasi categoria di prodotto presente sul sito, dagli smartphone alle tv passando per piccoli e grandi elettrodomestici e prodotti per la cura della persona.

Le migliori offerte Android e sconti del 22% e 44% su tanti altri prodotti

E’ un volantino sicuramente corto come durata ma pieno zeppo di offerte che difficilmente verranno superate nel corso dei prossimi volantini quindi il consiglio è di affrettarsi e correre in negozio (oppure starsene comodamente seduti sul divano, visto che le offerte sono disponibili anche online)

Ecco alcuni esempi delle migliori offerte di questo volantino:

Queste sono solo alcune delle migliori offerte presenti online e in negozio. Vi ricordiamo inoltre che, sui prodotti non inclusi nel volantino, spendendo più di 299 euro, avrete la possibilità di ottenere un’ulteriore sconto del 22 o del 44% in base alla categoria di appartenenza del prodotto.

Troverete tutte le offerte e maggiori informazioni sulla pagina dedicata del sito di Unieuro. Se invece volete sfogliare il volantino dovete recarvi qui.

Tutte le offerte Gran Finale Black Friday Unieuro

