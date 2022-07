Le offerte Amazon di oggi vedono OPPO tra i brand protagonisti. Per gli utenti, infatti, c’è la possibilità di acquistare a prezzo scontato gli ottimi OPPO Reno6 e OPPO Reno6 Pro. Entrambi gli smartphone sono disponibili con consegna gratuita, sono venduti e spediti da Amazon e sono acquistabili con un netto taglio di prezzo rispetto al listino.

Queste nuove offerte rappresentano una vera e propria anteprima dell’Amazon Prime Day 2022, in programma la prossima settimana ma già partito con diverse promozioni, tra cui gli immancabili sconti dell’Amazon Warehouse. Ecco i dettagli delle offerte per i due smartphone OPPO.

OPPO Reno6 e OPPO Reno6 Pro in offerta su Amazon: un Prime Day in anticipo

Tra le offerte di oggi di Amazon c’è la possibilità di acquistare a prezzo scontato l’ottimo OPPO Reno6. Lo smartphone viene proposto ad un prezzo di 349,99 euro invece che a 499,99 euro. La promozione è riservata sia alla versione Arctic Blue che a quella Stellar Black. Per entrambe le versioni, inoltre, c’è la possibilità di acquistare gli smartphone optando per il pagamento con 5 rate mensili di Amazon (quindi al costo di 70 euro al mese per 5 mesi), senza interessi (questo sistema di pagamento non è disponibile per tutti gli account però).

Ricordiamo che l’OPPO Reno6 è dotato di un display AMOLED da 6,4 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Dimensity 900 che viene supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una batteria da 4.310 mAh con supporto alla ricarica rapida da 50 W. A completare le specifiche troviamo un sensore di impronte sotto al display e quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 64 Megapixel f/1.7.

Per acquistare a prezzo scontato OPPO Reno6 su Amazon è possibile seguire il link qui di seguito:

>> Acquista OPPO Reno6 in offerta su Amazon <<

A completare le offerte Amazon di oggi per gli smartphone OPPO c’è la promozione dedicata all’OPPO Reno6 Pro. Lo smartphone viene proposto al prezzo scontato di 549,99 euro invece di 599 euro. Lo sconto è valido per le versioni Artcic Blue e Lunar Grey. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, può essere acquistato anche scegliendo il pagamento con 12 rate mensili di Amazon (quindi al costo di 45,75 euro al mese per 12 mesi, senza interessi) per gli account per cui è attivo questo sistema di pagamento.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, l’OPPO Reno6 Pro è uno smartphone di fascia medio alta che può contare sulla presenza dello Snapdragon 870, garanzia di ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. Il dispositivo include anche un display da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e pannello AMOLED da 90 Hz. A completare le specifiche tecniche troviamo una batteria da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 65 W, 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Ci sono anche quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 108 Megapixel.

Per sfruttare l’offerta dedicata allo smartphone di OPPO è possibile seguire il link qui di seguito:

>> Acquista OPPO Reno6 Pro in offerta su Amazon <<