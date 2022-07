Huawei ha annunciato che la nuova versione dell’app Heath rilasciata ai beta tester a maggio è ora disponibile su AppGallery.

La nuova versione dell’app per la salute e il fitness sviluppata dal colosso cinese introduce una serie di nuove funzionalità avanzate per aiutare gli utenti ad adottare abitudini a favore di uno stile di vita sano, come spiegato dalla stessa società.

Huawei Health+ offre nuove funzionalità per aiutare gli utenti ad adottare uno stile di vita sano

Huawei Health+ ora mette a disposizione nuove funzionalità di monitoraggio dell’alimentazione, come ad esempio Snack Assistant che utilizza la fotocamera dello smartphone per analizzare la composizione nutrizionale degli alimenti e creare i piani di allenamento più appropriati.

E’ anche possibile sfruttare le potenzialità di Stay Fit per monitorare il proprio apporto nutrizionale e analizzare la qualità del sonno tramite TruSleep.

La versione premium Health+ include tutte le funzionalità, tra cui oltre 200 corsi di fitness e più di 100 sport, oltre a informazioni sul battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno e il livello di stress dell’utente.

La versione Premium costa 7,99 euro al mese, tuttavia acquistando un nuovo dispositivo indossabile Huawei è possibile ottenere tre mesi gratuiti di abbonamento a Health+, mentre in assenza di prodotti idonei a questa promozione è comunque previsto il primo mese gratuito.

L’app Huawei Health è scaricabile per i dispositivi Android da AppGallery e Google Play Store.

