Dopo aver recentemente aggiornato il look del servizio sul web e aver aggiunto una nota di Material You nell’app, il Google Play Store sembra in procinto di ricevere un altro piccolo aggiornamento grafico. Era il lontano 2016 quando Google modificò per l’ultima volta l’icona del Play Store, rimuovendo sostanzialmente molte delle ombre presenti nel precedente logo.

Ora sembra che Big G possa apportare qualche altra piccola modifica allo stile grafico dell’icona del servizio: il logo non viene stravolto, si tratta ancora di un triangolo che però rispetto all’attuale presenta degli angoli un po’ più arrotondati.

Anche i colori variano leggermente, allineandosi maggiormente agli iconici colori di Google e cambiando dunque in parte tonalità, inoltre a differenza dell’attuale (visibile poco sopra) dove il triangolo azzurro occupa molto più spazio rispetto agli altri, in quello rivisto sono state apportate leggere modifiche anche allo spazio occupato da ogni triangolo, sostanzialmente per rendere il tutto più uniforme e visivamente gradevole.

Al momento il nuovo logo è visibile solamente in GPay e Google Pay (Wallet) quando si effettua una transazione sul Play Store, come ad esempio l’aggiunta di credito al proprio account, ma non è chiaro quando sia effettivamente comparso; non essendoci differenze eclatanti potrebbe anche essere sfuggito alla maggior parte degli utenti.

Il nuovo logo non è disponibile da nessun’altra parte, né sull’app né nella versione web, di conseguenza non è chiaro quando Google abbia intenzione di introdurlo in maniera più ampia; non ci resta che attendere.