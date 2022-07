La maggior parte degli smartphone moderni ha perso, in favore dell’estetica, una componente comoda per l’utilizzo quotidiano; stiamo parlando del LED di notifica. Alcuni produttori come Samsung, per ovviare a questa mancanza, offrono agli utenti delle interessanti alternative per essere avvisati delle notifiche in arrivo; il produttore coreano ha infatti dotato i propri dispositivi della funzione Edge Lighting che provvede ad illuminare i bordi del display ogni qual volta arrivi una notifica.

Sebbene tale funzione sia ben sviluppata e alquanto personalizzabile per la maggior parte degli utenti, nel fantastico mondo della community Android c’è sempre qualcuno disposto a migliorare un servizio, ampliandone le funzionalità; è questo il caso di Edge Lighting Infinity, applicazione sviluppata dal membro XDA jagan2.

Edge Lighting Infinity aumenta le funzionalità di Samsung Edge Lighting

L’applicazione Edge Lighting Infinity si prefigge l’obbiettivo di ampliare le funzionalità messe a disposizione dal servizio Edge Lighting di Samsung, offrendo una vasta gamma di opzioni aggiuntive rivolte alla personalizzazione. Consente per esempio di personalizzare la durata di Edge Lighting, scegliere vari stili e colori, ripetere Edge Lighting per le notifiche perse e molto altro.

Di seguito una lista completa delle funzionalità di Edge Lighting Infinity:

possibilità di controllo della durata dell’illuminazione

impostazione di un intervallo di tempo personalizzato (secondi, minuti o ore)

possibilità di ripetere Edge Lighting configurandolo in base al numero di notifiche recenti o non lette

possibilità di bloccare una lista di app dalla ripetizione di Edge Lighting

diversi stili di illuminazione perimetrale, possibilità di personalizzare i colori in base alle applicazioni, effetti di trasparenza, larghezza ed effetti basati sul contenuto delle notifiche

Come potete notare, le funzionalità aggiunte dall’app sono di sicuro interesse per tutti coloro che vogliono il massimo livello di personalizzazione sul proprio dispositivo; l’applicazione dovrebbe essere compatibile con tutti gli smartphone Samsung dotati di Android 10 o superiore ma, sul thread ufficiale, lo sviluppatore rivela che l’applicazione è stata testata solo su un ristretto numero di dispositivi equipaggiati con Android 12. Ad ogni modo qualora foste interessati a provarla e a controllare l’eventuale compatibilità del vostro dispositivo, vi basta recarvi sul Play Store seguendo il badge sottostante.