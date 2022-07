Cellularline, azienda italiana specializzata nella realizzazione di accessori per il settore smartphone, ha rinnovato la sua gamma di prodotti presentato Trio Wireless Charger. Si tratta di un’interessante base di ricarica che può rappresentare il sistema giusto per creare una postazione da dedicare alla ricarica wireless dei propri dispositivi.

Cellularline presenta la sua Trio Wireless Charger come base di ricarica wireless per i dispositivi Apple, mostrati anche nelle immagini ufficiali dell’accessorio. La stazione di ricarica di Cellularline si può comunque adattare all’utilizzo di dispositivi Android dotati di ricarica wireless o a vari wearable. Ecco i dettagli della nuova proposta dell’azienda:

Cellularline presenta Trio Wireless Charger: base di ricarica wireless 3 in 1

L’ultima novità della gamma Cellularline è Trio Wireless Charger. Si tratta di una base per la ricarica wireless “3 in 1”. L’accessorio è, infatti, in grado di ricaricare tre dispositivi in contemporanea in modalità wireless, riducendo nettamente il numero di cavi necessari per la ricarica. La Trio Wireless Charger include un alimentatore USB-C da 20 W e tre diversi alloggiamenti dove posizionare i dispositivi da ricaricare, come mostrato nell’immagine qui di sotto. Da notare che è certificata la compatibilità Qi.

La base di ricarica Trio Wireless Charger di Cellularline è già disponibile all’acquisto per tutti gli utenti. Il nuovo accessorio proposto dall’azienda italiana può essere acquistato con un prezzo di listino di 79,95 euro in una versione caratterizzata da una scocca nera. Oltre che sul sito ufficiale dell’azienda, la nuova Trio Wireless Charger è disponibile all’acquisto anche su Amazon.it con consegna a partire dalla prossima settimana.

Nadia Bettanin, Product Manager Wireless Chargers and Holders di Cellularline, sottolinea: “TRIO Wireless Charger nasce per rispondere alla crescente esigenza di ricaricare più dispositivi in simultanea, cosa che utilizzando tre cavi differenti può risultare particolarmente tediosa. Trio interviene in risoluzione del problema, offrendo una postazione di ricarica wireless multipla”

