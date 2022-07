SoundID è un’applicazione che offre la possibilità di massimizzare l’esperienza di ascolto della musica attraverso le proprie cuffie.

SoundID è una tecnologia brevettata basata su un’ampia ricerca condotta in merito alle preferenze del suono dei consumatori e rappresenta l’unica soluzione nel settore che si concentra sui profili delle cuffie calibrati, sulle preferenze personali e sulla misurazione dell’udito.

L’app SoundID permette di ottenere il massimo dalle proprie cuffie

SoundID si basa sulla tecnologia leader del settore di Sonarworks, utilizzata per registrare le performance di artisti come Lady Gaga, Kanye West, Madonna, Rihanna, The Killers, Adele, Coldplay e molti altri in oltre 100.000 studi di registrazione professionali.

In pratica l’applicazione permette di ottenere il massimo dalle proprie cuffie personalizzando il suono in base ai propri gusti personali ed effettuando regolazioni di precisione in base al proprio udito attraverso un test semplice e intuitivo.

Per sfruttare le potenzialità dell’app è sufficiente completare dei semplici passaggi per creare il proprio SoundID, ossia scegliere le cuffie che si desidera utilizzare, completare il test delle preferenze e ascoltare la musica con SoundID attivato.

Tra le principali app di streaming musicale che supportano SoundID ci sono Spotify, YouTube Music, Deezer, Apple Music, Phonograph e molte altre.

L’app SoundID è disponibile per Android gratuitamente ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è necessario Android 9 o versioni successive.

Leggi anche: Migliori cuffie bluetooth, ecco i nostri consigli