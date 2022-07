A rendere più o meno interessante un’offerta telefonica non sono soltanto i minuti, gli SMS e i Giga che mette a disposizione degli utenti ma anche gli eventuali servizi aggiuntivi che permette di attivare e il team di 1Mobile ha deciso di garantire ai propri clienti un’esperienza più completa con 2 novità.

Nelle scorse ore, infatti, 1Mobile ha lanciato sia per i già clienti che per quelli nuovi i servizi di reperibilità “Chiamami e Richiamami”, i quali per i primi tre mesi saranno gratuiti e che potranno essere attivati anche singolarmente.

Come si attivano i nuovi servizi di 1Mobile

Entrambi i servizi di reperibilità di 1Mobile possono essere attivati direttamente dal cliente in uno dei seguenti modi:

tramite l’applicazione mobile (la trovate nel Google Play Store)

accedendo all’Area Riservata del sito dell’operatore

digitando la stringa dedicata

I servizi Chiamami e Richiamami sono automaticamente abilitati sulle SIM di nuova attivazione.

Cosa offrono e quanto costano i due servizi

Iniziando da Chiamami, si tratta del servizio che informa l’utente con un SMS che qualcuno lo ha cercato quando non era raggiungibile (telefono spento o senza copertura di rete) o era occupato in un’altra conversazione telefonica.

La stringa di attivazione è *11*30*1# mentre quella di disattivazione è *11*30*0# e il costo mensile (dopo il periodo gratuito di 3 mesi) è pari a 0,49 euro (in caso di credito insufficiente è necessario effettuare una ricarica per ripristinare il servizio).

Invece Richiamami è il servizio che informa l’utente attraverso un SMS quando un numero che ha chiamato ed era occupato o non raggiungibile (telefono spento o senza copertura di rete) può essere ricontattato. Il servizio funziona solo se il numero chiamato ritorna ad essere disponibile entro 4 ore dal primo tentativo di chiamata e soltanto su SIM appartenenti alla rete Vodafone.

La stringa di attivazione è *11*40*1# mentre quella di disattivazione è *11*40*0# e il costo mensile (dopo il periodo gratuito di 3 mesi) è pari a 0,49 euro (in caso di credito insufficiente è necessario effettuare una ricarica per ripristinare il servizio).

