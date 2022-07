L’esperienza offerta da tante applicazioni Android spesso cambia a seconda dello smartphone utilizzato e anche Microsoft Outlook, il popolare client email del colosso di Redmond, sui modelli economici non è in grado di garantire la medesima piacevolezza di utilizzo che invece offre su quelli più costosi.

In questi casi per ovviare al problema le aziende tecnologiche, almeno quelle più importanti, sono solite rilasciare delle versioni “Lite” delle loro applicazioni e pare che anche Microsoft abbia deciso che sia questa la strada da seguire per riuscire ad offrire sugli smartphone low cost un’esperienza fluida con Outlook.

In arrivo l’app Outlook Lite for Android

Stando a quanto è possibile apprendere da una roadmap di Microsoft 365, nel corso di questo mese il colosso di Redmond ha in programma il rilascio di un’app chiamata Outlook Lite for Android.

Ecco come viene descritta dagli sviluppatori:

Un’applicazione Android che offre i principali vantaggi di Outlook in un’app di dimensioni ridotte con prestazioni rapide per dispositivi di fascia bassa su qualsiasi rete

A dire di Dr. Windows, che ha avuto modo di provare Outlook Lite per Android, rispetto alla versione “completa” questa variante più leggera è decisamente performante e funziona in modo molto più fluido.

Ciò che emerge dall’utilizzo di Outlook Lite è in particolare la semplicità, ciò grazie anche ad un’interfaccia che fa affidamento su un design ordinato e pulito. L’unico vero limite è rappresentato dalla possibilità di configurare soltanto un account (e un tipo).

Rispetto alla versione “normale”, questa Lite nella barra in basso presenta una scheda dedicata ai contatti (che prende il posto di quella per la ricerca).

Al momento non si conoscono i progetti di Microsoft ma pare che l’app Outlook Lite per Android sia destinata ad essere rilasciata a livello globale (un’app del genere è già disponibile ma solo in alcuni Paesi selezionati). Ancora un po’ di pazienza e ne sapremo di più.