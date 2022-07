La stagione più calda dell’anno è ormai entrata nel vivo e Vodafone ha deciso di festeggiarla con una nuova iniziativa: stiamo parlando di Estate Infinita.

Si tratta di una promozione dedicata ad alcuni clienti e in virtù della quale questi hanno la possibilità di scegliere un regalo (tra NOW, Audible e Lonely Planet) in caso di attivazione entro il 15 settembre 2022 di una tra le offerte Infinito 2 Mesi, Infinito Gold Start e Infinito Gold.

Come funziona Vodafone Estate Infinita

Ecco come Vodafone descrive questa nuova iniziativa:

Due mesi con tutto illimitato per un’estate senza pensieri o una formula che dura tutto il tempo che vuoi? Scegli la soluzione che ti piace di più e il tuo vantaggio, per vivere una vacanza davvero infinita!

Una volta attivata una di queste tre offerte, gli utenti potranno riscattare sull’app My Vodafone il premio desiderato tra i seguenti:

2 mesi gratis di NOW Pass entertainment (sia per i già abbonati che per quelli nuovi)

3 mesi gratis di Audible (soltanto per i nuovi utenti)

una guida Pocket Lonely Planet

Vodafone Infinito 2 Mesi mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri, SMS senza limiti e traffico dati senza limiti (anche a velocità 5G) e dopo 2 mesi si disattiva automaticamente.

Vodafone Infinito Gold Start mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri, chiamate internazionali, SMS senza limiti e traffico dati senza limiti (ma con velocità fino a 10 Mbps).

Vodafone Infinito Gold mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri, chiamate internazionali, SMS senza limiti e traffico dati senza limiti.

Per tutte e tre le offerte il costo del canone è variabile a seconda degli utenti.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche