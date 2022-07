Read The Text For Me è un’applicazione che mette a disposizione un lettore di testo che utilizza la tecnologia di sintesi vocale.

L’app sviluppata da Perfect Tools offre la possibilità di ascoltare qualsiasi testo mentre lo smartphone è bloccato permettendo all’utente di tenere gli occhi e le mani libere per dedicarsi ad altre attività.

L’app Read The Text For Me legge qualsiasi testo in diverse modalità

Lo strumento permette di cambiare la velocità di lettura da 0.25x a 2x e di scegliere la tonalità della voce (basso, normale e alto), inoltre l’app supporta varie lingue compresa quella italiana.

È anche possibile condividere il testo con l’app utilizzando il pulsante di condivisione e salvare il testo digitato.

Per utilizzare l’app è sufficiente scegliere la lingua tra quelle disponibili, incollare il testo nell’apposita casella e toccare il pulsante “ascolta” per avviare la lettura, tuttavia quando si mette in pausa la lettura riparte sempre dall’inizio.

Read The Text For Me è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, tuttavia è supportata da annunci pubblicitari nella parte inferiore dell’interfaccia. L’applicazione è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.

