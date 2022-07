Il mese di luglio si apre con una serie di offerte sugli smartphone OnePlus (e non solo): le iniziative valide a partire da oggi permettono di risparmiare fino a 300 euro sull’acquisto sommando sconti e coupon. Andiamo a scoprire come approfittarne.

Le offerte OnePlus di luglio tra sconti e coupon

OnePlus 10 Pro, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9, ma anche OnePlus Nord 2 5G, OnePlus Nord CE 2 5G, le cuffie OnePlus Buds Pro e lo smartwatch OnePlus Watch: questi i prodotti toccati per il momento dalle nuove promozioni lanciate dalla casa cinese. Combinando i ribassi messi a disposizione già sul sito ad alcuni interessanti coupon si possono strappare prezzi davvero niente male per acquistare uno degli ultimi modelli OnePlus.

Ecco nello specifico le offerte OnePlus attualmente disponibili sul sito:

Nell’arco del mese saranno poi rese disponibili delle ulteriori offerte lampo su alcuni degli smartphone più popolari, come ad esempio OnePlus 9 Pro, OnePlus Nord 2 5G e OnePlus Nord CE 2, per cui vi conviene continuare a seguirci. Se siete indecisi su cosa acquistare potete fare affidamento sulle nostre recensioni. Qui in basso potete scoprire tutte le iniziative attualmente attive sul sito ufficiale del produttore:

Tutte le offerte OnePlus

