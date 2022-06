Gli smartphone della serie Google Pixel sono molto amati anche per le funzionalità esclusive studiate dagli sviluppatori del colosso di Mountain View per rendere l’esperienza complessiva di utilizzo più piacevole e tra quelle più utili vi sono senza dubbio il rilevamento degli incidenti stradali e le altre funzioni di Emergenze personali.

Ricordiamo che Personal Safety (o Emergenze personali) è la soluzione pensata da Google per rendere lo smartphone più utile in situazioni di emergenza e il classico esempio è rappresentato dalla capacità di rilevare un incidente stradale e, ove necessario, connettere l’utente automaticamente ai servizi di emergenza.

Il rilevamento degli incidenti di Google Pixel per tutti

Ebbene, stando a quanto si apprende dal codice della nuova versione di Emergenze personali (la v. 2022.05.25), il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha aggiunto delle stringhe relative al rilevamento degli incidenti e ad altre funzioni con il testo “nonpixel”: pare quasi scontato, pertanto, che nei progetti di Google vi sia mettere tali funzionalità a disposizione di tutti gli utenti Android.

Ed a conferma di ciò vi è anche la sostituzione nel codice dell’app del termine “Pixel” con espressioni più generiche, come “Il tuo dispositivo”.

Sempre sulla base di quanto è possibile apprendere dal codice dell’app, anche altre funzionalità di Emergenze personali sembrano in procinto di essere messe a disposizione dei possessori di smartphone Android non Google Pixel.

Al momento non è chiaro come queste funzionalità potrebbero essere rese disponibili per gli altri smartphone Android e una possibilità (sempre suggerita dal codice) è che ciò possa avvenire attraverso i Google Play Services (che dispongono già delle autorizzazioni necessarie sulla maggior parte dei device).

Inoltre resta da capire quali dispositivi potranno beneficiare del rilevamento degli incidenti stradali e delle altre funzionalità di Emergenze personali e probabilmente Google imporrà dei requisiti minimi (come, ad esempio, la versione di Android).

La nuova versione di Emergenze personali per Google Pixel è disponibile nel Play Store: