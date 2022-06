Amazon Fire 7 di nuova generazione è disponibile da oggi all’acquisto in Italia. Il tablet compatto, pensato per guardare film, giocare e rimanere connessi sia in casa sia in viaggio, è stato svelato il mese scorso e punta molto sul prezzo contenuto per conquistare la sua fetta di utenti.

Il nuovo Amazon Fire 7 è disponibile all’acquisto da oggi

In attesa dell’Amazon Prime Day 2022, il colosso dell’e-commerce lancia il nuovo Amazon Fire 7 (2022), che offre maggiori prestazioni, maggiore velocità e un’autonomia migliore rispetto alla generazione precedente: questo grazie alla RAM raddoppiata (2 GB), al nuovo processore quad-core da 2,0 GHz (+30% di prestazioni), alla batteria e alla maggiore efficienza energetica, che gli consentono di raggiungere il 40% di autonomia in più (fino a 10 ore di navigazione, riproduzione video e non solo). La memoria interna è da 16 o da 32 GB ed è espandibile fino a 1 TB con microSD.

Il nuovo tablet mette a disposizione uno schermo touch da 7 pollici e risulta comodo anche da portare in giro, potendo contare sulla resistenza agli schizzi d’acqua, alle cadute e all’usura quotidiana: secondo i test eseguiti, risulta due volte più resistente di un iPad Mini (2021). Ottimizzato per le videochiamate in modalità orizzontale, Fire 7 integra telecamere HD frontali e posteriori da 2 MP, con possibilità di registrare video a 720p.

Il dispositivo è l’ideale per guardare o scaricare film e programmi TV attraverso servizi come Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ e non solo, ma anche per utilizzare app come TikTok, effettuare chiamate tramite Zoom, connettersi con gli amici su Facebook e Instagram, navigare sul web, leggere eBook e tanto altro. Le app possono essere scaricate attraverso l’Appstore di Amazon (niente Google Play Store). Grazie alla modalità scura di Android, con testo bianco su nero, i contenuti si possono leggere anche di sera o di notte senza affaticare troppo la vista.

Amazon non dimentica l’impegno per l’ambiente, e come parte del progetto Global Climate Pledge, il tablet presenta la certificazione “Reducing CO2” di Carbon Trust, con un design che riflette l’obiettivo di decarbonizzazione. Il 95% dell’imballaggio è realizzato con fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili, mentre il 35% della plastica utilizzata per il dispositivo è riciclata post-consumo.

Prezzo e dove acquistare il Fire 7 di nuova generazione

Il nuovo Amazon Fire 7 può essere acquistato a partire da oggi, 29 giugno 2022, sul sito Amazon.it ai seguenti prezzi consigliati:

Chi desidera può acquistarlo in 5 rate mensili senza interessi, a partire da 16 euro al mese. Sul sito sono disponibili anche le custodie ufficiali, vendute separatamente a 29,99 euro nelle colorazioni blu, rosso e viola.

