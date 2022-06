TIM si prepara a introdurre due nuove interessanti offerte ad personam che a partire da luglio proporrà ad alcuni suoi già clienti alla ricerca di soluzioni tutto incluso: stiamo parlando di TIM 5G Power Unlimited Coral e TIM 5G Power Unlimited Lime.

Si tratta di due soluzioni che si vanno ad aggiungere alle altre che l’operatore telefonico ha già lanciato in questi ultimi mesi e che includono minuti (anche per effettuare chiamate internazionali), SMS e traffico dati senza limiti, oltre ad alcuni servizi secondari.

Cosa offriranno le due nuove soluzioni pensate da TIM

Tra i contenuti inclusi nelle due nuove offerte dell’operatore telefonico vi saranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 250 minuti di chiamate internazionali (verso Europa, Canada e Stati Uniti), SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali, Giga senza limiti (anche a velocità 5G).

Ed ancora, TIM One Number, 100 GB di spazio su Google One, il servizio Navigazione Sicura, la possibilità di avere chiamate, SMS e traffico dati in roaming in Svizzera, a Monaco, in Canada e negli Stati Uniti (250 minuti, 250 SMS e 3 Giga) e TIM Navigazione Prioritaria (garantisce l’utilizzo della rete internet mobile anche in caso di condizioni di alto traffico).

Le offerte TIM 5G Power Unlimited Coral e 5G Power Unlimited Lime saranno proposte dall’operatore rispettivamente a 15,99 euro e 17,99 euro al mese via SMS, attraverso l’App MyTIM, nell’Area Fai Da Te del sito ufficiale, con il Servizio Clienti 119 o attraverso una telefonata. Ricordiamo che si tratta di soluzioni ad personam e, pertanto, sarà TIM a decidere a quali clienti proporle.

Con queste due nuove soluzioni, le offerte della serie TIM 5G Power Unlimited diventano sette.

