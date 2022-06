Presentata in occasione del Mobile World Congress 2022 di Barcellona, la tecnologia di ricarica 240W SuperVOOC di OPPO si appresta finalmente ad arrivare sul mercato a bordo di uno smartphone.

L’indiscrezione proviene dal social network cinese Weibo e porta la firma del noto informatore Digital Chat Station che, tuttavia, sottolinea come OPPO non sia l’unica realtà pronta a spingersi oltre il muro dei 200 W con un proprio smartphone.

Presto conosceremo uno smartphone OPPO con la ricarica 240W SuperVOOC

In un contesto praticamente immobile dal punto di vista del design e delle soluzioni tecniche all’avanguardia come quello del mercato degli smartphone, i produttori, soprattutto cinesi, stanno spingendo verso smartphone con velocità di ricarica folli.

Un esempio di ciò è la ricarica 240W SuperVOOC Flash Charge che OPPO ha presentato al MWC 2022: per chi se lo fosse perso allora, questa impressionante tecnologia di ricarica consente di caricare, dallo 0% al 100%, una batteria da 4500 mAh in soli 9 minuti, meno del tempo di una doccia praticamente.

Tuttavia, a distanza di 4 mesi dalla presentazione, questa tecnologia non è ancora arrivata sul mercato: tra gli smartphone più impressionanti attualmente in commercio rientra il realme GT Neo 3, con la sua tecnologia di ricarica a 150 W. Guarda caso, realme è una succursale di OPPO e uno dei brand della BBK Electronics, colosso cinese dell’elettronica di consumo che annovera tra i suoi brand anche OnePlus, Vivo e IQOO.

Secondo quanto condiviso sul proprio account social da Digital Chat Station, IQOO e OPPO sono pronte a sfondare il muro dei 200W: se la prima realtà ha presentato un caricabatterie da 200 W (20 V e 10 A), che dovrebbe arrivare con l’IQOO 10 Pro, la seconda ha presentato un caricabatterie EVT da 240 W (24 V e 10 A), proprio la stessa tecnologia della 240W SuperVOOC, ma non è ancora chiaro su quale smartphone arriverà.

“SUPERVOOC 240W offre un’esperienza di ricarica sicura e senza soluzione di continuità, spingendo i confini della velocità di ricarica. Adottando un approccio olistico alla sicurezza dell’adattatore, del cavo di ricarica e del dispositivo, OPPO riduce al minimo i potenziali pericoli e rischi per la sicurezza, fornendo una soluzione di ricarica efficiente e sicura.”

Sebbene il primo smartphone OPPO dotato di questa tecnologia e venduto in abbinata con questo nuovo caricabatterie possa arrivare entro la fine dell’anno, la logica vorrebbe che ad ospitare questa tecnologia di ricarica fosse il prossimo flagship del produttore cinese, che probabilmente sarà l’OPPO Find X6 Pro.

L’attuale top di gamma dell’azienda, ovvero OPPO Find X5 Pro, supporta la ricarica rapida cablata a 80 W e la ricarica wireless a 50 W: sarebbe indubbiamente un netto passo in avanti rispetto allo scorso anno, dunque, e aprirebbe gli scenari ad una ricarica quasi istantanea; con pochi secondi di ricarica, l’utente potrebbe garantirsi ore e ore di autonomia.

Il dubbio conclusivo, invece, riguarda il tipo di ricarica wireless che uno smartphone dotato di ricarica cablata a 240 W sarebbe in grado di offrire: considerando i 100 W supportati da Honor Magic4 Pro, non ci sorprenderebbe se OPPO riuscisse ad abbattere il muro dei 100 W per la ricarica senza fili del proprio prossimo top di gamma.

