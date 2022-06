Tra i dispositivi Android che hanno ricevuto un aggiornamento nelle scorse ore troviamo OnePlus 9RT, OnePlus Nord 2, Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) e Samsung Galaxy Tab S5e.

OnePlus 9RT assaggia OxygenOS 12

Per i possessori di OnePlus 9RT è arrivato il momento di assaggiare Android 12 con la prima build di OxygenOS 12 Open Beta, che può essere scaricata attraverso il forum ufficiale del produttore cinese (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Oltre alle novità di Android 12, questa build porta con sé diverse nuove funzionalità specifiche di OxygenOS, come miglioramenti per il design e per le prestazioni, il supporto a tre livelli di modalità scura, diverse possibilità di personalizzazione aggiuntive, l’ottimizzazione dell’esperienza gaming e nuovi strumenti per l’accessibilità.

Questo è il changelog completo:

New design Optimized desktop icons with improved textures, by using a design inspired by brand-new materials and uniting lights and layers

Performance Newly added Quick launch, a feature that detects the apps you use frequently and pre-loads them so you can open them quickly Newly added a chart to display your battery usage Optimized the auto brightness algorithm to adapt screen brightness to more scenes for a comfortable screen reading experience

Dark mode Newly supported three adjustable levels, bringing a more personalized and comfortable user experience

Shelf Newly added style options for Cards, making data contents more visual and easier to read Newly added Earphone Control Card with Bluetooth earphone one-click adjustment Newly added access to OnePlus Scout in Shelf, allowing you to search multiple contents on your phone, including Apps, Settings, Media Data, etc Newly added OnePlus Watch Card in Shelf, to easily glance at your health status

Work Life Balance Newly added Work Life Balance feature, allowing you to effortlessly switch between Work and Life mode via quick settings Supported automatic Work/Life mode switching, based on specific locations, Wi-Fi network, and time, also bringing customized App notification profiles according to the personalization

Gallery Newly supported switching between different layouts with a two-finger pinch gesture, intelligently recognizing the best-quality pictures, and cropping the thumbnail based on the content, making the gallery layout more pleasing

Canvas AOD Newly added diverse styles of lines and colors, for a more personalized lock screen experience with inspiring visuals Newly added multiple brushes and strokes and support for color adjustment

Games Optimized the gaming experience in team fight scenes Newly added the HyperBoost end-to-end frame rate stabilizer

Camera Optimized the display of camera modes on the menu bar Optimized the experience of zooming in or out when shooting videos with rear camera

Accessibility Newly added visuals to text instructions for an intuitive understanding of accessibility functions Newly supported more system apps in TalkBack, including Photos, Phone, Mail, and Calendar Optimized categorization of functions by grouping them into vision, hearing, interactive actions, and general



Questa build è disponibile soltanto per gli utenti indiani.

Su OnePlus Nord 2 arriva Android 12 ma senza patch di giugno

Il team di OnePlus ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento basato su Android 12 per OnePlus Nord 2 che, però, non contiene le patch di sicurezza di giugno 2022.

L’update in questione ha un “peso” di 359 MB, porta l’interfaccia OxygenOS alla versione 12.1 (C.05) e introduce alcune correzioni di bug e ottimizzazioni (come quella per i consumi della batteria da parte della fotocamera).

In particolare, tra i bug risolti vi sono quello dei pop-up anomali in determinati scenari dopo aver toccato il tasto di spegnimento, quello relativo al funzionamento degli adesivi Bitmoji e quello dei crash anomali.

L’aggiornamento è già in fase di rilascio e dovrebbe raggiungere a breve tutti i possessori di OnePlus Nord 2.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) ottiene le patch di giugno 2022

Samsung nelle scorse ore ha rilasciato un nuovo aggiornamento che porta su Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) le patch di sicurezza di giugno 2022 (che include la risoluzione di oltre 60 vulnerabilità relative a privacy e sicurezza).

L’update in questione, già disponibile in Argentina e in Brasile, porta il firmware alla versione T515XXU8CVF1 e include anche la risoluzione di alcuni bug e miglioramenti della stabilità.

Nel momento in cui l’aggiornamento sarà disponibile, gli utenti visualizzeranno una notifica. I più impazienti possono tuttavia effettuare un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni e quindi accedendo alla sezione dedicata agli update.

Le patch di giugno anche su Samsung Galaxy Tab S5e

Da Ecuador e Messico arriva la notizia del rilascio da parte di Samsung dell’update che porta le patch di sicurezza di giugno 2022 su Samsung Galaxy Tab S5e.

Una volta effettuato l’update, il nuovo firmware sarà contrassegnato dalla sigla T725XXS2DVF1 e gli utenti potranno contare anche sulla risoluzione di alcuni bug e su miglioramenti della stabilità.

Quando l’update sarà disponibile, gli utenti visualizzeranno una notifica. I più impazienti possono tuttavia effettuare un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni e quindi accedendo alla sezione dedicata agli aggiornamenti.