A distanza di poche ore dal rilascio della versione 103 di Google Chrome il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha rilasciato una nuova beta dedicata a chi desidera provare in anteprima le novità in fase di test: stiamo ovviamente parlando della versione 104.

Le novità della versione 104 Beta di Google Chrome

Tra le varie novità introdotte dal team di Google con tale versione beta le più interessanti sono rappresentate dalla schermata Privacy Sandbox rinnovata nelle impostazioni, da ulteriori miglioramenti delle funzionalità multi-schermo per i dispositivi desktop e dai miglioramenti alle videoconferenze.

Privacy Sandbox

Il team di Google sta lavorando a una sostituzione per i cookie di terze parti che consentirà comunque all’azienda e ad altri inserzionisti di mostrare annunci personalizzati.

Al momento il colosso di Mountain View sta sperimentando la funzione Privacy Sandbox, soluzione che analizza quali siti Web vengono visitati dall’utente e genera potenziali interessi, il tutto localmente nel browser. I siti Web e le reti pubblicitarie possono quindi chiedere a Google Chrome di concedere loro l’accesso soltanto agli argomenti, non alla cronologia di navigazione effettiva.

La versione 103 del browser consente agli utenti di prendere parte a un test e la versione rinnovata di Privacy Sandbox spiega ora come il sistema funziona, fornendo anche un elenco di interessi durante la navigazione.

Previous Next Fullscreen

Miglioramenti delle funzionalità multi-schermo

Le app Web stanno diventando sempre più performanti e buona parte del merito di tale miglioramento è da riconoscere a Google.

L’ultima funzionalità dedicata agli sviluppatori consente ai siti e alle app Web di posizionare contenuti a schermo intero o finestre pop-up su schermi secondari, il tutto con un solo clic o tocco da parte di un utente.

Si tratta di una funzione che può rivelarsi utile ad esempio nel caso in cui si utilizzi un’app Web per presentare i contenuti, in quanto ciò consentirà di mantenere le note sullo schermo del computer e mostrare la presentazione a schermo intero sul proiettore.

Miglioramenti per le videoconferenze

Un’altra novità relativa alle app Web è rappresentata dalla funzionalità chiamata Region Capture, il cui compito è consentire alle applicazioni di tagliare e omettere determinate parti dei flussi video prima che questi vengano condivisi.

Ciò dovrebbe essere utile ad esempio nel caso in cui si stia condividendo la propria schermata in una videoconferenza, per evitare il cosiddetto “effetto specchio”.

Come scaricare la nuova beta di Google Chrome

Se desiderate scaricare Google Chrome 104 Beta per Android, potete affidarvi ad APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o al Google Play Store:

Se invece desiderate scaricare la versione desktop del browser, non dovete fare altro che seguire questo link che vi porterà alla pagina dedicata sul sito ufficiale.