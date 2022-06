Da anni Instagram è alla ricerca di modi migliori per gestire e interagire con utenti più giovani, sia per motivi normativi, sia per indirizzare loro contenuti e pubblicità adeguati all’età.

Ora il social di proprietà di Meta sta testando una nuova serie di nuovi strumenti progettati per verificare l’età degli utenti che affermano di avere 18 anni e più.

Instagram testa nuovi modi per verificare dell’età per gli account

Secondo le regole dell’azienda, è necessario avere almeno 13 anni per iscriversi al servizio, ma quando l’utente dichiara di avere compiuto 18 anni e più, gli verrà chiesto di selezionare una delle opzioni per la verifica dell’età.

È possibile fornire un documento d’identità come un passaporto o una patente di guida, inviare un video selfie, oppure selezionare tre amici di età pari o superiore a 18 anni ai quali verrà chiesto di indicare la propria fascia d’età.

Se l’utente decide di caricare il video selfie, Meta lo condivide con Yoti che procede alla verifica dell’età utilizzando la sua IA appositamente addestrata e una volta terminato il processo, entrambe le società cancellano i dati.

Meta ha affermato che tutte le informazioni fornite per la verifica dell’età sono private e non saranno visibili a nessuno, inoltre la società ha osservato che i dispositivi e gli app store dovrebbero eseguire questi controlli in modo che gli adolescenti possano avere un’esperienza sicura su tutte le app e i servizi.

Tuttavia il social ammette che capire l’età di qualcuno online rappresenta una sfida complessa a livello di settore e per questo motivo si impegna a sviluppare continuamente l’intelligenza artificiale affinché possa rilevare gli utenti che mentono sulla loro età, ad esempio esaminando i post di compleanno.

