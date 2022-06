Dopo aver presentato a novembre dello scorso anno il Dimensity 9000, oggi MediaTek (seguendo le orme di Qualcomm) annuncia ufficialmente un aggiornamento del proprio chipset di punta: MediaTek Dimensity 9000 Plus.

Dimensity 9000 Plus è un Dimensity 9000 con un core primario più veloce

Dimensity 9000, il primo processore octa core di punta a 4 nm di MediaTek, presentava un core primario ARM Cortex-X2 abbinato a tre core ad alte prestazioni Cortex-A710, quattro core Cortex-A510 a risparmio energetico e una GPU Mali-G710. Inoltre, comprendeva un’unità di elaborazione AI di quinta generazione proprietaria e un Image Signal Processor (ISP) a 18 bit.

Rispetto al precedente processore di punta dell’azienda, MediaTek 9000 rappresentava un notevole miglioramento, ma sembra che altrettanto non si possa dire del suo successore considerando che Dimensity 9000 Plus è sostanzialmente un Dimensity 9000 con un core principale con clock più alto.

Come potete notare dall’immagine qui sopra infatti, non sono state introdotte particolari modifiche rispetto al modello precedente, ma ciò non significa necessariamente che il nuovo processore non possa offrire vantaggi in termini di prestazioni nell’utilizzo reale. L’azienda dichiara che Dimensity 9000 Plus garantisce un aumento del 5% delle prestazioni della CPU, nonché un miglioramento del 10% per quel che concerne le prestazioni della GPU; tutto ciò dovrebbe dunque tradursi in miglioramenti generali alle prestazioni nell’utilizzo reale.

MediaTek ha dichiarato che i primi dispositivi equipaggiati con il nuovo processore saranno disponibili a partire dal terzo trimestre 2022, non menzionando però una lista di OEM partner; probabilmente potrebbe trattarsi degli stessi brand che hanno utilizzato Dimensity 9000, ovvero OPPO e vivo, visto che la maggior parte dei produttori preferisce fare riferimento agli Snapdragon di Qualcomm per gli smartphone di fascia alta.

