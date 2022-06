Si chiama Very 5.99 70 Giga BTL ed è una nuova offerta che a partire da oggi sarà disponibile nei negozi fisici di Very Mobile per i clienti che desiderano passare a questo operatore e avere a propria disposizione chiamate, SMS e tanti Giga.

Very 5.99 70 Giga BTL non va a sostituire un’altra offerta molto vantaggiosa di Very Mobile, ossia Very 4.99 BTL, che continuerà pertanto ad essere disponibile nei negozi fisici che aderiscono all’iniziativa.

Very Mobile lancia l’offerta Very 5.99 70 Giga BTL

La nuova offerta di Very Mobile prevede un canone di 5,99 euro al mese e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e 70 Giga di traffico dati con copertura 4G (con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload).

Si tratta di un’offerta più “ricca” di Giga rispetto all’altra di cui parlavamo, Very 4.99 BTL, che dietro il pagamento di un canone di 4,99 euro al mese mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e 30 Giga di traffico dati con copertura 4G (con velocità fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload).

Sia Very 5.99 70 Giga BTL che Very 4.99 BTL sono disponibili solo per gli utenti che desiderano passare a Very Mobile e provengono da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU.

Inoltre, fino all’11 luglio 2022 nei punti vendita fisici dell’operatore torna ad essere disponibile la promozione cashback, grazie alla quale è possibile avere un mese di ricarica omaggio (sarà erogata come credito da utilizzare esclusivamente per il rinnovo dell’offerta). Tale promozione non è compatibile con Very 5.99 70 Giga BTL e Very 4.99 BTL.

Potete trovare tutte le offerte di Very Mobile seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche