In attesa di capire quali siano i progetti di OnePlus per quanto riguarda il possibile lancio di OnePlus 10, in Rete continuano a circolare delle indiscrezioni sugli altri smartphone che il produttore cinese ha in programma di lanciare nel corso dei prossimi mesi, come ad esempio OnePlus 10T 5G.

Ebbene, nelle scorse ore anche Max Jambor ha voluto dire la sua su Twitter rispondendo a Yogesh Brar, a dire del quale OnePlus 10 avrebbe come nome in codice Ovaltine e sarebbe in arrivo con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Cosa sappiamo al momento di OnePlus 10T 5G

Secondo Jambor, invece, Ovaltine è il nome in codice di OnePlus 10T e tale smartphone dovrebbe essere animato da una CPU più recente, ossia Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Ricordiamo che nei mesi scorsi si sono diffuse delle indiscrezioni secondo cui OnePlus stava testando due prototipi di un prossimo top di gamma dell’azienda, uno con processore Qualcomm e l’altro con CPU MediaTek (probabilmente il chip Dimensity 9000): a quanto pare, si trattava di OnePlus 10T e sarebbe Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 il processore ad avere convinto di più il produttore cinese.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone dovremmo trovare un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e tecnologia LTPO 2.0, 8 GB o 12 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata, una fotocamera frontale da 32 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 16 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel) e una batteria da 4.800 mAh (con il supporto alla ricarica rapida a 150W).

Per quanto riguarda l’aspetto software, infine, OnePlus 10T 5G dovrebbe arrivare sul mercato con interfaccia OxygenOS basata su Android 12.

Per la presentazione ufficiale ci sarà probabilmente da attendere sino all’autunno. Staremo a vedere.

