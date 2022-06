Un paio di mesi fa WhatsApp ha introdotto la possibilità di impostare le foto di copertina su WhatsApp beta per iOS e la stessa funzionalità è stata individuata anche nella beta di WhatsApp Desktop.

Ora è arrivato il turno di Android poiché è appena stato rilasciato un nuovo aggiornamento della versione beta di WhatsApp Business che contiene le prove del fatto che WhatsApp sta implementando la stessa funzionalità per alcune aziende.

WhatsApp Business Beta per Android sta ottenendo l’opzione per le foto di copertina

Il portale WABetaInfo ha scovato degli screenshot che testimoniano che la possibilità di impostare le foto di copertina sono in arrivo anche in WhatsApp Business per Androiod.

Per capire se la funzionalità è già disponibile per il vostro account WhatsApp è sufficiente verificare se nella parte superiore dell’elenco delle chat appare un nuovo banner che invita l’azienda a impostare una foto di copertina.

È possibile impostare la foto di copertina aprendo il proprio profilo aziendale andando in Impostazioni WhatsApp > Profilo.

Al momento questa funzionalità è stata rilasciata solo per alcune aziende, ma verrà distribuita a più account nel corso delle prossime settimane.

Qualche settimana fa vi avevamo anticipato dei lavori in corso su un piano in abbonamento facoltativo che avrebbe permesso agli utenti aziendali di ottenere ulteriori funzionalità: ecco WhatsApp Premium.

