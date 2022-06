Gli archivi per le app Android rappresentano una soluzione per risparmiare spazio sui dispositivi mobili, in quanto consentono di eliminare solo parzialmente le app preservando i dati e i documenti dell’utente.

Questa funzionalità di Google Play Store è già stata annunciata a marzo, ma non è ancora stata distribuita agli utenti, tuttavia in questi giorni sono emersi nuovi dettagli in merito.

Ecco come funzioneranno gli archivi per le app di Google Play Store

Il noto informatore Mishaal Rahman ha fornito un aggiornamento sullo stato attuale di questa funzionalità spiegando che il codice del Google Play Store suggerisce che archiviando le proprie app, quelle eliminate conservano i dati e i documenti dell’utente che se avrà nuovamente bisogno dell’app, potrà semplicemente toccare la relativa icona per scaricarla.

Questo metodo contribuisce a ridurre del 60% lo spazio occupato dalle app sui dispositivi Android e dovrebbe essere utile per le app che vengono utilizzate raramente, tuttavia il leaker specifica che è necessario attendere un aggiornamento del Google Play Store affinché la funzionalità diventi accessibile.

Questa settimana Google ha anche iniziato a forzare gli utenti ad aggiornare le app automaticamente tramite Play Store, tuttavia un recente studio ha riscontrato che Google Play Store e App Store sono pieni di app non aggiornate dagli sviluppatori.

Leggi anche: Queste app vogliono rubarvi dati e soldi, disinstallatele subito