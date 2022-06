Realme continua nella sua ascesa nel mercato europeo: si tratta del brand in più rapida crescita nel 2021 ed è attualmente nella Top 4 del Vecchio continente grazie agli ottimi risultati del primo trimestre 2022 (secondo il report Counterpoint). Inoltre è l’unico brand di smartphone tra i primi cinque a far registrare una crescita annuale delle spedizioni in Europa.

Realme continua a crescere, anche nel 2022

Realme ha fatto registrare in Europa una crescita davvero importante nell’ultimo anno e mezzo, passando dalla Top 10 nel primo trimestre 2021 alla Top 4 nel primo trimestre 2022. L’azienda cinese sta vivendo una forte crescita a livello globale e sta espandendo la propria presenza in nuove aree geografiche, raggiungendo traguardi davvero interessanti.

Il brand ha consolidato la quarta posizione nel mercato europeo per due trimestri consecutivi, dal quarto trimestre 2021 al primo 2022, con un tasso di crescita del 177% nel primo trimestre 2022 (secondo il report Canalys di maggio). Si è inoltre distinto come il brand di smartphone in più rapida crescita in Europa con un tasso annuale consistente (+518%).

Lo scorso Mobile World Congress l’azienda ha presentato il suo primo flagship premium, ossia Realme GT 2 Pro, con tecnologie all’avanguardia e un occhio all’ambiente grazie ai materiali sostenibili. Giusto qualche giorno fa ha invece lanciato in Italia Realme GT NEO 3 e Realme GT NEO 3T (in arrivo anche nelle particolari versioni Naruto Editon e Dragon Ball Z Edition), puntando ancora più in alto per questo 2022.

