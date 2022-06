Il colosso di Redmond ha lanciato oggi una nuova app per la sicurezza multipiattaforma: Microsoft Defender. Attenzione però, non è da confondere con il classico Defender che già conosciamo, si tratta infatti di una sorta di dashboard multipiattaforma semplificata, che non solo attinge al software antivirus in uso, ma offre protezioni aggiuntive per i dispositivi. Vediamo insieme qualche dettaglio.

Gli abbonati a Microsoft 365 hanno ora a disposizione uno strumento in più per proteggersi

A partire da oggi gli abbonati a Microsoft 365 Personal e Family hanno a disposizione la nuova applicazione di Microsoft su Windows, su macOS, iOS, iPad OS e Android. Le funzionalità a disposizione variano però in base alla piattaforma utilizzata, su iOS e iPadOS ad esempio non è disponibile la protezione antivirus, ma solo alcune protezioni contro il phishing e una dashboard con avvisi per tutti i dispositivi. Su Android Microsoft Defender include non solo la protezione antivirus, ma anche la possibilità di cercare le app dannose e la scansione dei collegamenti web contro le pratiche di phishing.

Su Windows invece non va a sostituire l’app antivirus in uso, ma agisce più come una dashboard; è infatti possibile visualizzare la protezione antivirus esistente di software quali Norton, McAfee e altri fra i più noti, consente inoltre di visualizzare e gestire le protezioni di sicurezza di tutti i dispositivi collegati.

Su Windows e macOS inoltre sono disponibili avvisi e suggerimenti generali sulla sicurezza dei vari dispositivi. Vasu Jakkal, vicepresidente aziendale della sicurezza di Microsoft ha così commentato:

“L’espansione del nostro portafoglio di sicurezza con Microsoft Defender per gli individui è la naturale ed entusiasmante progressione del nostro viaggio come azienda di sicurezza. Questo è solo l’inizio. Guardando al futuro, continueremo a riunire più protezioni in un’unica dashboard, comprese funzionalità come la protezione dal furto di identità e la connessione online sicura“.

Qualora foste interessati a provare la nuova applicazione sul vostro dispositivo Android, vi lasciamo qui sotto il badge per scaricarla dal Play Store.

Potrebbe interessarti anche: I migliori antivirus Android per proteggervi dalle minacce della Rete