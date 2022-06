Lo scorso mese OPPO ha lanciato in Cina la serie OPPO Reno8 ma pare che il produttore stia lavorando ad un altro smartphone della precedente serie, device che sul mercato dovrebbe arrivare con il nome di OPPO Reno 7A.

Almeno ciò è quanto emerge dalla prima presunta immagine rendering di tale dispositivo, sulla cui attendibilità è bene precisare che non vi sono garanzie.

Cosa sappiamo al momento di OPPO Reno 7A

Di questo nuovo smartphone di fascia media di OPPO si parla già da un po’ di tempo ma allo stato attuale non vi sono molte informazioni su quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche.

Anzi, alcune delle voci che si sono susseguite nelle scorse settimane pare fossero imprecise: un esempio di ciò è rappresentato dalla fotocamera posteriore, che dovrebbe poter contare su tre sensori e non sui quattro ipotizzati dalle indiscrezioni.

Ad ogni modo, stando a quanto è possibile apprendere da tale immagine rendering, OPPO Reno 7A dovrebbe poter contare frontalmente su un ampio display con un foro nell’angolo in alto a sinistra per la fotocamera e un “mento” piuttosto pronunciato nella parte bassa.

Sulla parte posteriore, invece, dovrebbe trovare spazio una tripla fotocamera, posizionata nell’angolo in alto a sinistra all’interno di un modulo di forma rettangolare.

OPPO Reno 7A, inoltre, dovrebbe poter vantare un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo.

A questo punto per saperne di più sulle caratteristiche del device e per scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare dovremo attendere informazioni ufficiali dal produttore cinese o la prossima serie di indiscrezioni.

Il prezzo sarà probabilmente il dato più interessante, in quanto da esso potrebbe dipendere un eventuale successo di tale smartphone, soprattutto se si considera quanto competitiva sia divenuta la fascia media.

