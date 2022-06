Negli ultimi giorni si stanno susseguendo le indiscrezioni su alcuni nuovi smartphone che OnePlus si starebbe preparando a lanciare, uno dei quali dovrebbe essere OnePlus 10 oppure, a dire di altri, OnePlus 10T.

In attesa di scoprire quale sarà il nome ufficiale del prossimo smartphone di fascia alta del produttore cinese, in Rete ha iniziato a farsi largo una voce che potrebbe fare storcere il naso a non pochi dei fan di questo brand: pare, infatti, che il team di OnePlus abbia deciso di rimuovere una caratteristica tanto amata come lo slider per gli avvisi (noto come OnePlus Alert Slider).

Almeno ciò è quanto sostiene Yogesh Brar su Twitter, a dire del quale questa caratteristica in futuro sarà una feature esclusiva di alcuni modelli premium.

OnePlus potrebbe rinunciare a una caratteristica molto amata

In particolare, secondo il leaker OnePlus Nord 2T dovrebbe essere l’ultimo modello di fascia media del produttore cinese a poter vantare lo slider per gli avvisi mentre in futuro tale caratteristica sarà riservata alle versioni Pro e ad alcuni modelli di punta di OPPO.

E a fare infuriare i fan del produttore cinese potrebbe essere anche la decisione di introdurre questa caratteristica in alcuni smartphone di OPPO, privando di tale chicca invece le versioni “normali” delle prossime generazioni di punta dell’azienda (come, ad esempio, gli ipotetici OnePlus 11 o 12).

A questo punto per saperne di più dovremo attendere il lancio del device con nome in codice Ovaltine, ossia OnePlus 10 o 10T, tra le cui principali caratteristiche non dovrebbero mancare un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel, una fotocamera frontale da 32 megapixel, una batteria da 4.800 mAh e OxygenOS 12.

Sarà interessante scoprire come il produttore giustificherà questa sua decisione.

