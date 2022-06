Il 2022 riserverà ancora tante sorprese per la gamma di smartphone OnePlus ed in rampa di lancio c’è anche l’inedito OnePlus 10. Il brand, ricordiamo, ha presentato ad inizio anno il OnePlus 10 Pro e, successivamente, ha lanciato in India il OnePlus 10R. La gamma non è completa e dovrebbe registrare almeno due novità. Oltre al 10, infatti, ci sarebbe anche il 10 Ultra in arrivo.

Il protagonista delle news di oggi è il futuro OnePlus 10 (che secondo alcuni rumor potrebbe chiamarsi OnePlus 10T). Lo smartphone è al centro di alcuni render, diffusi dall’insider Yogesh Brar, basati, stando alla fonte, su alcuni primi prototipi dello smartphone. Il lancio di questi render è anche l’occasione per il leaker di confermare le specifiche del nuovo progetto. Ecco i dettagli:

OnePlus 10

I render che trovate in allegato all’articolo ci mostrano quello che dovrebbe essere il design del nuovo OnePlus 10. Lo smartphone presenta un display con foro per la fotocamera posizionato centralmente (con il 10 Pro è, invece, posizionato nell’angolo in alto a sinistra).

Cambia anche il modulo delle fotocamere posteriori, che continua a proporre il brand Hasselblad. Le immagini ci mostrano un modulo che copre tutta la parte alta della scocca posteriore. Da segnalare, inoltre, l’assenza dell’Alert Slider, fino a poco tempo fa un vero e proprio marchio di fabbrica degli smartphone OnePlus.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, invece, il nuovo OnePlus 10 dovrebbe presentare un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale. Il pannello dovrebbe caratterizzarsi per una risoluzione Full HD+ e per un refresh rate di 120 Hz. Interessanti anche le indiscrezioni sul SoC che troveremo sotto la scocca dello smartphone.

Secondo la fonte, infatti, il nuovo smartphone di casa OnePlus potrebbe integrare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus invece del MediaTek Dimensity 9000 precedentemente accostato al progetto. Come da tradizione, il SoC sarà abbinato a varie combinazioni di RAM e storage (probabilmente si partirà da 8 GB di RAM e 128 GB di storage ma, per ora, non c’è ancora una conferma).

Lato software, invece, non mancherà Android 12 con OxygenOS 12. Passiamo ora al comparto fotografico. Il nuovo smartphone di casa OnePlus potrà contare su tre camere posteriori (il quarto cerchio del modulo è un flash LED) con un sensore principale da 50 Megapixel con OIS.

Ci saranno anche un sensore ultra-grandangolare da 16 Megapixel ed uno da 2 Megapixel per le macro che conferma il carattere da quasi top di gamma. La presenza del sensore macro comporta il sacrificio di un sicuramente più utile sensore teleobiettivo, presente su OnePlus 10 Pro. La camera anteriore sarà da 32 Megapixel.

Per quanto riguarda la batteria, invece, lo smartphone potrà contare su di un’unità da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da ben 150 W (se confermato, il dato rappresenterebbe un deciso passo in avanti rispetto agli 80 W del Pro). Non ci sarà, però, la ricarica wireless. Il comparto tecnico si completerà con speaker stereo e con un sensore di impronte digitali sotto al display.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, le informazioni sul lancio del nuovo OnePlus 10 sono limitate. Lo smartphone arriverà nel corso del secondo semestre del 2022, probabilmente tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Come anticipato in precedenza, resta il dubbio anche sul nome commerciale che potrebbe essere 10T invece che, semplicemente, 10 anche in considerazione del periodo di lancio, molto lontano rispetto al lancio del 10 Pro.

Per quanto riguarda il prezzo, la fonte conferma un listino prezzi intermedio tra il OnePlus 10 Pro e il 10R (disponibile in India). Quest’indicazione ci è poco utile per capire quale sarà il prezzo europeo dello smartphone. Ricordiamo che il 10 Pro è disponibile in Italia a partire da 919 euro. Possiamo ipotizzare, quindi, un listino di almeno 100 euro inferiore (ma forse anche qualcosa in più) per il nuovo dispositivo. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.