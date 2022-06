In Rete continuano a susseguirsi senza sosta indiscrezioni contrastanti su OnePlus 10, smartphone il cui lancio al momento non è chiaro se rientri nei progetti del produttore cinese.

Ricordiamo, infatti, che OnePlus ha già lanciato OnePlus 10 Pro, modello che si è fatto apprezzare da tanti utenti e OnePlus 10R, device di fascia media destinato ad alcuni mercati asiatici mentre fino a questo momento ha lasciato in sospeso chi attendeva di scoprire le caratteristiche del modello “base”.

OnePlus 10 potrebbe arrivare a breve

Alle varie voci contrastanti sul possibile lancio di OnePlus 10 ha deciso di dare il proprio contributo anche Yogesh Brar, che su Twitter nelle scorse ore ha reso noto che il lancio dello smartphone rientra nei progetti del produttore cinese, fornendo due dettagli al riguardo.

Il nome in codice del nuovo telefono di OnePlus sarebbe Project Ovaltine e come processore il produttore avrebbe deciso di puntare su un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Purtroppo mancano i dettagli relativi al possibile lancio di tale device, che ad ogni modo non dovrebbe essere troppo lontano (probabilmente nel giro di uno o due mesi).

Per quanto riguarda le caratteristiche, OnePlus 10 dovrebbe poter contare su una dotazione simile a quella del modello Pro, che può vantare un display AMOLED da 6,7 pollici con tecnologia LTPO 2.0, risoluzione Quad HD+ (1.440 x 3.216 pixel), refresh rate variabile da 1 a 120 Hz e luminosità di picco pari a 1.300 nit, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB o 256 GB di memoria interna (UFS 3.1), una fotocamera frontale da 32 megapixel (con sensore Sony IMX615 e apertura f/2.4), una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX789 da 48 megapixel, sensore ultra grandangolare Samsung S5KJN1SQO – JN1 da 50 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel) e una batteria da 5.000 mAh (con ricarica rapida a 80 W via cavo e a 50 W in modalità wireless).

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali o le prossime indiscrezioni.

