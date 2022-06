WhatsApp Business offre maggiori informazioni sull’account autore del messaggio

WhatsApp Business, con particolare riferimento alla versione Beta, si sta arricchendo di una nuova funzione molto utile che permette ai professionisti di ottenere una nuova informazione sull’account autore del messaggio in uscita.

La novità in discorso si aggiunge a quella vista nei giorni addietro relativa alla possibilità di rinominare i dispositivi collegati.

WhatsApp Business Beta: ultima novità introdotta

Il team di WhatsApp continua a darsi da fare per migliorare l’esperienza d’uso del servizio, soprattutto in caso di utilizzo multi-dispositivo. Proprio a partire da oggi, i titolari di un account business facenti uso della versione beta dell’app per Android, iOS e Desktop hanno la possibilità di vedere delle nuove informazioni in merito ai messaggi in uscita, nel caso in cui siano presenti degli altri dispositivi collegati allo stesso account.

Come potete vedere dagli screenshot riportati di seguito, ogni volta che viene inviato un messaggio da WhatsApp Business, è possibile leggere il nome del dispositivo dal quale lo stesso è stato inviato, il tutto comodamente dalle informazioni del messaggio stesso. Nel caso mostrato nello screenshot di WhatsApp Beta per Android, ad esempio, si legge chiaramente che il messaggio è stato inviato da un dispositivo denominato macOS; invece, nello screenshot proveniente da WhatsApp Beta per iOS, il messaggio è stato inviato da quello stesso dispositivo. La presenza della parola “Admin” accanto al nome del dispositivo sta ad indicare che il messaggio è stato inviato dal dispositivo principale dell’account.

Lo strumento in discorso è contrassegnato come compatibile con WhatsApp Business beta per Android 2.22.13.10 e con WhatsApp Business beta per iOS 22.12.0.73 ed è in roll out anche per WhatsApp Beta per Desktop. Da quanto detto si evince chiaramente che la funzione in discorso è rivolta ai soli titolari di account Business, dunque gli utenti aventi un account WhatsApp standard non vi avranno accesso.

Come aggiornare WhatsApp Business e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp per gli utenti Business, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima proposte da WhatsApp Business Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link). Ove il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli su tutti i metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi invitiamo a consultare il nostro articolo dedicato.