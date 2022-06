Bisogna riconoscere al team di sviluppatori di WhatsApp il merito di essere costantemente impegnato in un continuo lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e ciò sia attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti che attraverso l’introduzione di nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più ricca e piacevole.

Una delle ultime novità in arrivo sia su Android che su iOS è rappresentata dalla possibilità di rinominare i dispositivi collegati al proprio account, funzionalità che pare essere stata già abilitata sulle ultime versioni beta di WhatsApp Business.

Una comoda novità per WhatsApp Business

Nelle scorse settimane sono emersi alcuni interessanti dettagli sul servizio Premium, soluzione studiata per mettere a disposizione degli utenti di WhatsApp Business alcune funzionalità aggiuntive, come ad esempio la possibilità di collegare fino a 10 dispositivi e si pensava che la facoltà di rinominarli fosse legata a questo piano in abbonamento ma, a quanto pare, sarà invece disponibile per tutti gli utenti.

Il cambio del nome di un dispositivo è possibile subito dopo il suo collegamento al proprio account WhatsApp (oppure anche in un secondo momento), andando nel menu delle Impostazioni di WhatsApp e quindi aprendo la sezione Dispositivi collegati, selezionando Dispositivo e Nome.

La possibilità di assegnare un nome personalizzato ai dispositivi collegati è un altro comodo strumento per aiutare le aziende a capire a chi appartiene il dispositivo (i nomi personalizzati non vengono visualizzati dai clienti) e non è disponibile per gli account standard.

Questa nuova funzionalità è già stata rilasciata per gli utenti beta con la versione 2.22.13.7 di WhatsApp Business e probabilmente presto sarà implementata anche nel canale stabile del servizio e messa a disposizione di tutti.

Potete scaricare le ultime versioni beta di WhatsApp da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) mentre la versione stabile dell’app è disponibile nel Google Play Store:

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp