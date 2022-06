Torna disponibile Iliad Dati 300, l’offerta per chi ha bisogno solo di navigare su Internet senza disporre di minuti di chiamate ed SMS. La tariffa torna attivabile dopo un paio di mesi dal lancio dello scorso aprile: scopriamo tutti i dettagli e i costi.

Iliad Dati 300 è tornata: 300 giga di Internet per nuovi e vecchi clienti

Iliad torna sul mercato delle offerte solo dati con Iliad Dati 300, una proposta che mantiene le caratteristiche che hanno reso celebre l’operatore mobile (e non solo, a partire da fine gennaio), ossia trasparenza, zero costi nascosti e zero rimodulazioni. L’offerta risulta attivabile sia dai nuovi clienti sia da quelli che risultano già tra le fila di Iliad.

Come il nome lascia intuire piuttosto facilmente, Dati 300 di Iliad include 300 giga di Internet 4G/4G+ da utilizzare in Italia (10 giga sono dedicati al roaming in Europa) senza limiti di velocità, senza vincoli e senza costi nascosti al prezzo di 13,99 euro al mese. Si tratta della soluzione ideale per chi vuole navigare da tablet o tramite modem 4G, magari perché sprovvisto di una connessione di rete fissa (anche solo temporaneamente). Superati i giga a disposizione si può continuare a navigare al costo di 0,90 euro ogni 100 MB. Eventuali chiamate o SMS sono ovviamente a consumo: 0,28 euro al minuto o a messaggio.

L’offerta Iliad Dati 300 può essere attivata entro il 12 luglio 2022 direttamente sul sito ufficiale (la SIM ha un costo di 9,99 euro), oppure tramite Simbox presso i 26 Iliad Store e gli oltre 1200 Iliad Corner sparsi per l’Italia.

Attiva Iliad Dati 300

Potrebbe interessarti: Migliori offerte telefoniche