Mancano ancora circa due mesi alla presentazione ufficiale della prossima attesa generazione di smartphone pieghevoli di Samsung, ossia Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, device al centro nelle ultime settimane di un costante flusso di indiscrezioni che provano ad anticiparci le loro principali caratteristiche.

Dal colosso coreano si attendono importanti miglioramenti per quanto riguarda la dotazione hardware della nuova generazione di smartphone pieghevoli dell’azienda e tra di essi vi dovrebbe essere un incremento della memoria di archiviazione.

Più memoria per i Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4

Iniziando da Samsung Galaxy Z Fold4, stando a quanto viene riportato da SamMobile, gli utenti potranno contare su una versione con 1 TB di memoria di archiviazione, ossia un quantitativo più che sufficiente per fare stare tranquilli anche quelli più esigenti.

Ricordiamo che Samsung Galaxy Z Fold3 è stato lanciato in versioni con 256 GB e 512 GB di memoria di archiviazione e anche per la nuova generazione di pieghevole saranno disponibili questi due “tagli”.

Resta da capire se anche per Samsung Galaxy Z Fold4 gli utenti dovranno fare a meno del supporto MicroSD (così come per la precedente generazione) e quanto influirà sul prezzo il maggior quantitativo di memoria di archiviaizone.

Passando a Samsung Galaxy Z Flip4, stando a quanto viene riportato da SamMobile, il colosso coreano avrebbe in progetto di lanciare anche una versione con 512 GB di memoria di archiviazione.

Pertanto, il nuovo pieghevole dovrebbe essere disponibile con 128 GB e 256 GB (come il Samsung Galaxy Z Flip3), oltre che in questa inedita variante da 512 GB.

Anche in questo caso resta da capire quanto influirà sul prezzo del device il raddoppio della memoria di archiviazione.

Per la presentazione ufficiale (e, probabilmente, anche per l’esordio sul mercato) dei due nuovi smartphone pieghevoli ci sarà da attendere fino al mese di agosto.

