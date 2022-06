Nonostante l’enorme popolarità di Instagram, il suo team di sviluppatori continua a lavorare al miglioramento di questo social network, risolvendo i bug riscontrati dagli utenti e introducendo sempre nuove funzionalità.

Ebbene, nelle scorse ore il team di Instagram ha annunciato attraverso l’account ufficiale su Twitter di avere introdotto la possibilità per gli utenti di “pinnare” fino a 3 post o Reels in cima ai loro profili.

Alla base dell’introduzione di questa nuova funzione vi è l’obiettivo di consentire ai creatori di contenuti di poter fare affidamento su una maggiore flessibilità per esprimersi sui propri profili.

Grande soddisfazione è stata espressa da Adam Mosseri per questa nuova funzionalità, presentata insieme alle altre tre relative ai Reels di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi:

📣 New Features for Creators 📣

Some fun, new features built for creators that make it easier to engage and share:

– 90-second Reels

– Import audio in Reels

– Interactive stickers in Reels

– Grid pinning

Let me know what you think👇🏼 See you next week ✌🏼 pic.twitter.com/VrW5IWmWcZ

— Adam Mosseri (@mosseri) June 7, 2022