Sebbene manchi ancora l’annuncio ufficiale, Telegram sta per lanciare l’abbonamento Premium a lungo vociferato.

Le prove sono state individuate all’interno di Telegram Beta che contiene tutti i dettagli delle funzionalità riservate agli abbonati, nonché il prezzo di Telegram Premium.

Emergono i dettagli di Telegram Premium

Ecco cosa riceveranno gli abbonati a Telegram Premium per 4,99 dollari al mese:

Limiti raddoppiati : Fino a 1000 canali, 20 cartelle di chat, 10 pin, 4 account in un’unica app, 200 pin all’interno di una cartella, 20 collegamenti pubblici per canali e gruppi, 10 adesivi preferiti e 400 GIF.

: Fino a 1000 canali, 20 cartelle di chat, 10 pin, 4 account in un’unica app, 200 pin all’interno di una cartella, 20 collegamenti pubblici per canali e gruppi, 10 adesivi preferiti e 400 GIF. Caricamento di un singolo file da 4 GB anziché 2 GB.

anziché 2 GB. 140 caratteri nella biografia del profilo invece dei 70 predefiniti.

invece dei 70 predefiniti. Descrizioni più lunghe per le didascalie di foto e video.

di foto e video. Velocità illimitate per il download di file multimediali e documenti.

di file multimediali e documenti. Trascrizione automatica dei messaggi vocali.

dei messaggi vocali. Nessuna pubblicità nei canali pubblici.

nei canali pubblici. Nuove Reazioni Uniche animate ai messaggi.

animate ai messaggi. Esclusivi adesivi Premium ingranditi con effetti aggiuntivi e aggiornamenti mensili.

ingranditi con effetti aggiuntivi e aggiornamenti mensili. Gestione avanzata della chat tramite strumenti per impostare la cartella predefinita, l’archiviazione automatica e nascondere le nuove chat a chi non fa parte dei contatti.

tramite strumenti per impostare la cartella predefinita, l’archiviazione automatica e nascondere le nuove chat a chi non fa parte dei contatti. Un badge accanto al nome per evidenziarsi come sostenitore attivo di Telegram.

per evidenziarsi come sostenitore attivo di Telegram. Avatar animati negli elenchi di chat e nelle chat per un’ulteriore espressione personale.

per un’ulteriore espressione personale. Icona dell’app premium per la schermata iniziale a scelta da una selezione.

Al momenti non ci sono informazioni in merito a quando Telegram prevede di lanciare la versione Premium, ma a questo punto sembra che l’abbonamento diventerà attivo molto presto. Fateci sapere nei commenti se il prezzo vi sembra adeguato per le funzionalità offerte.

