Nonostante la sua enorme popolarità, anche Telegram ha bisogno di ingenti ricavi per poter andare avanti e così lo scorso anno ha provato a monetizzare la piattaforma attraverso la vendita di annunci e funzionalità extra su misura per i grandi canali.

Pare, tuttavia, che il team di sviluppatori di questo servizio di messaggistica abbia in programma di estendere le funzionalità a pagamento, almeno ciò è quanto sembra suggerire l’ultima versione beta dell’app dedicata ai dispositivi iOS.

Cosa sappiamo al momento di Telegram Premium

In particolare, nella versione 8.7.2 beta di Telegram per iOS è stato trovato un gruppo di reazioni con emoji e adesivi contrassegnati come “esclusivi di Telegram Premium” e, in caso di selezione di uno di questi contenuti, all’utente viene richiesto di iscriversi al servizio.

Inoltre, anche gli “adesivi premium” che appaiono all’interno di una conversazione pare non siano visualizzabili per gli utenti gratuiti, ai quali viene chiesto di iscriversi al servizio a pagamento per poterli vedere normalmente.

Allo stato attuale non sono noti i dettagli relativi a tale programma Premium, come ad esempio il suo prezzo, le modalità di pagamento (annuale, mensile o una tantum) e quali altri eventuali vantaggi offre agli utenti.

Nel momento in cui il team di Telegram deciderà di lanciare il servizio Premium, potrebbe cambiare anche il sistema di introduzione delle nuove funzionalità: ad esempio, anche per giustificare il prezzo dell’abbonamento, le novità più interessanti potrebbero essere messe a disposizione inizialmente degli utenti abbonati o potrebbero essere implementate per loro delle funzionalità esclusive.

Nei giorni scorsi è emerso che il team di Telegram sta lavorando anche ad una funzionalità chiamata “creatore di avatar” e che, così come suggerisce il suo nome, consente di sfruttare le tante emoji disponibili per combinarle e realizzare un’immagine unica. Sarà questa una delle funzionalità esclusive per gli utenti Premium?

Resta da capire come gli utenti di questo popolare servizio di messaggistica accoglieranno tale novità, aspetto che non può essere sottovalutato dagli sviluppatori: il rischio, infatti, è quello di assistere ad una “fuga” verso le soluzioni della concorrenza.

