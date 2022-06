Una delle ultime novità in arrivo per WhatsApp sia su Android che su iOS è la possibilità di rinominare i dispositivi collegati al proprio account, funzionalità che sembra essere stata già abilitata sulle ultime versioni beta di WhatsApp Business.

Il portale WABetaInfo ha scoperto che ora il team di WhatsApp sta lavorando a un’altra funzionalità per gli utenti aziendali su desktop: un nuovo collegamento per creare rapidamente gli ordini direttamente nella chat.

WhatsApp Desktop Beta sta per ottenere la scorciatoia per gli ordini nella chat

L’aggiornamento WhatsApp beta 2.22.9.11 per Android ha fatto emergere una nuova opzione per la creazione di ordini all’interno del foglio delle azioni della chat. WhatsApp ha ancora in programma di introdurre questa nuova scorciatoia e oggi abbiamo la conferma che la società sta lavorando alla stessa funzionalità su WhatsApp Desktop Beta.

Durante la creazione di un nuovo ordine le aziende potranno scegliere quali prodotti includere, le relative quantità, il prezzo e altri dettagli e dopo la creazione dell’ordine commerciale potranno condividerlo con il cliente.

Il nuovo collegamento all’ordine verrà quindi visualizzato anche in un futuro aggiornamento della beta di WhatsApp Desktop e grazie a questa opzione sarà più facile per le aziende creare un nuovo ordine direttamente all’interno delle loro conversazioni.

Questa funzione è attualmente in fase di sviluppo e per ora non abbiamo altre informazioni, ma trattandosi di uno strumento aziendale verrà rilasciato solo agli account business.

Potrebbe interessarti: le nostre guide di WhatsApp