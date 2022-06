Anche se Samsung potrebbe aver giocato un ruolo importante nel far uscire LG dal mercato degli smartphone, il colosso sudcoreano potrebbe avere in mente di reperire ancora più batterie dal suo rivale storico per alimentare i propri smartphone.

Secondo un nuovo rapporto della pubblicazione coreana The Elec, Samsung starebbe cercando di procurarsi più batterie proprio da LG. Secondo quanto riferito Samsung sarebbe disposta a utilizzare le batterie LG sia nei suoi smartphone entry-level che in quelli premium.

LG potrebbe fornire più batterie per smartphone a Samsung

I rapporti indicano che la divisione mobile di Samsung starebbe valutando l’acquisto di batterie da LG Energy Solution da utilizzare nei telefoni delle serie Galaxy A e Galaxy M.

Questa non è la prima volta che Samsung si affida a LG per un componente cruciale utilizzato nei suoi smartphone. L’azienda utilizza batterie LG dal 2019, anche in alcuni dei suoi smartphone più venduti delle serie Galaxy S e Galaxy Note.

Alla base della strategia di Samsung ci sarebbe la riduzione dei costi, ma anche l’opportunità di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento. Samsung si è affidata in gran parte ad aziende cinesi per le batterie dei suoi smartphone entry-level, ma dal momento che i problemi di fornitura persistono ancora a causa dei frequenti lockdown in Cina, diversificare le fonti dovrebbe evitare che la produzione di Samsung subisca interruzioni. Le batterie che LG fornisce a Samsung saranno probabilmente prodotte nello stabilimento di Nanchino prima di essere trasferite allo stabilimento locale di ITM Semiconductor in Vietnam, dove verranno assemblati i circuiti di protezione e poi imballate prima di essere inviate allo stabilimento di smartphone di Samsung.

