TCL annuncia oggi l’arrivo sul mercato italiano di una nuova Smart TV della gamma C73. Si tratta di un modello da ben 98 pollici dotato di risoluzione 4K, pannello QLED con Full Array Local Dimming, Dolby Vision e Dolby Atmos.

Con i suoi 2,17 metri di larghezza e 1,22 di altezza, la nuova TV TCL 98C73 utilizza un pannello QLED con risoluzione 4K e Full Array Local Dimming e integra la piattaforma Google TV.

Caratteristiche della Smart TV TCL 98C73

Le caratteristiche principali di TCL 98C73 sono quelle dei modelli della serie C73 2022: supporto per i formati HDR Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ e HLG, design premium senza bordi, supporto per videochiamate tramite Google Duo, sistema audio 2.1 by Onkyo con supporto Dolby Atmos.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa dell’azienda la frequenza di aggiornamento massima si ferma a 120 Hz, tuttavia sono confermate specifiche HDMI 2.1 quali ALLM, Variable Refresh Rate e supporto per segnali 4K a 120 Hz.

TCL 98C73 è il modello più grande dell’azienda che ha deciso di introdurlo nel mercato italiano a seguito della crescita registrata nel Bel Paese. Andrea Musella, Country Manager Italia di TCL Electronics, ha dichiarato che questa scelta conferma l’impegno di TCL nel voler offrire ai consumatori finali la possibilità di avere il meglio in termini di tecnologia ed esperienza visiva.

Disponibilità e prezzi della Smart TV TCL 98C73

Il nuovo modello TCL 98C73 da 98 pollici sarà disponibile nei negozi a partire da fine giugno al prezzo di listino di 4.999 euro. Le TV di TCL sono acquistabili anche su Amazon.

