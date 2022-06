Nelle ultime ore si sono fatte insistenti le indiscrezioni secondo cui Motorola avrebbe in programma di lanciare a breve un nuovo smartphone economico della serie “Go”, device noto al momento come Motorola moto g GO.

A fornirci qualche anticipazione su tale telefono (incluso il suo presunto nome) è stato Sudhanshu Ambhore, che ha pubblicato su Twitter un’immagine rendering del nuovo smartphone di Motorola e un’immagine con il suo nome.

Cosa sappiamo al momento di Motorola moto g GO

Basta un rapido sguardo alla seguente immagine per rendersi conto che parliamo di uno smartphone economico, caratterizzato da un design piuttosto “comune”:

Frontalmente Motorola moto g GO dovrebbe presentare un ampio display (probabilmente con un pannello LCD) con una cornice inferiore piuttosto pronunciata e una fotocamera da 5 megapixel inserita in un notch a goccia.

Sulla parte sinistra della scocca dovrebbe trovare posto lo slot per la SIM e la scheda MicroSD mentre su quella destra dovrebbero esserci i tasti per la gestione del volume e il tasto per l’accensione e lo spegnimento del device.

Passando alla parte posteriore, nell’angolo in alto a sinistra dovrebbe essere posizionata una doppia fotocamera con un sensore primario da 13 megapixel e un secondo sensore da 2 megapixel (probabilmente per gli scatti macro o per il calcolo della profondità), supportati da un flash LED mentre al centro, nel logo di Motorola, dovrebbe essere implementato un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone non dovrebbero mancare una porta USB Type-C, un altoparlante nella parte bassa e un ingresso jack audio da 3,5 mm in alto.

Per quanto riguarda l’aspetto software, Motorola moto g GO dovrebbe essere basato su una versione “leggera” del sistema operativo mobile di Google.

Al momento non vi sono informazioni sul prezzo di questo nuovo smartphone, sui mercati in cui sarà disponibile e sulla data di lancio ma nel giro di qualche giorno potrebbero emergere informazioni ufficiali da parte del produttore. Staremo a vedere.

