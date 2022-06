Quello degli aggiornamenti di sicurezza è un “tema caldo” in ambito Android e tra i tanti produttori Samsung è senza dubbio una delle aziende più attente a questo aspetto, garantendo agli utenti un supporto costante per un certo numero di anni.

Tuttavia, anche gli smartphone Samsung Galaxy arriveranno prima o poi al fatidico momento in cui non saranno più supportati dal colosso coreano e ciò potrebbe divenire fonte di preoccupazione per gli utenti che desiderano continuare ad usare un telefono per un periodo più lungo.

Uno degli ultimi modelli ad essere stato “abbandonato” è Samsung Galaxy S9 e chi utilizza ancora tale device probabilmente si domanda per quanto tempo potrà continuare a farlo con una certa tranquillità.

Cosa accade quando uno smartphone Samsung non è più supportato

Una volta che uno smartphone esce dal periodo di supporto software garantito, non riceverà più gli aggiornamenti mensili di sicurezza e ciò significa che, nel caso in cui dovessero essere scoperte delle vulnerabilità, le relative patch sviluppate da Samsung e Google non arriveranno su tale device.

C’è tuttavia da considerare che i possessori di smartphone non più supportati possono comunque stare un po’ più tranquilli preoccupandosi di aggiornare le varie applicazioni installate sul telefono (sia attraverso il Google Play Store che attraverso il Samsung Galaxy Store) e usando un po’ di buon senso, ossia evitando di compiere azioni azzardate (come, ad esempio, installare app da altri store o scaricare i relativi file .apk e installarli manualmente) e facendo attenzione ai pericoli “comuni” (come le email con tentativi di phishing, i link che riportano a siti “strani”, ecc.).

In sostanza, è possibile usare uno smartphone con una relativa sicurezza anche per diversi mesi dopo che è uscito dal periodo di supporto software garantito, a condizione di prestare un po’ più di attenzione rispetto al solito. Inoltre, di tanto in tanto Samsung rilascia degli aggiornamti anche per modelli “vecchi” nel caso in cui dovessero emergere problemi di sicurezza di una certa gravità.

Il supporto garantito ai vari smartphone

Quello che segue, infine, è l’elenco degli smartphone Samsung più recenti con il relativo periodo di supporto software garantito dal colosso coreano:

Galaxy S10, S10e, S10+ -> marzo 2023

Galaxy S10 Lite -> febbraio 2024

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra -> marzo 2024

Galaxy S20 FE -> autunno 2024

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra -> inizio 2026

Galaxy S21 FE -> gennaio 2027

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra -> primavera 2027

Galaxy Fold -> autunno 2023

Galaxy Z Flip (5G) -> primavera 2024 (estate 2024)

Galaxy Z Fold 2 -> agosto 2024

Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 -> agosto 2026

Galaxy Note 9 -> agosto 2022

Galaxy Note 10, Note 10+ -> agosto 2023

Galaxy Note 20, Note 20 Ultra -> agosto 2024

Galaxy A10, A50, A70 -> inizio 2023

Galaxy A20e, A40, A80 -> primavera 2023

Galaxy A51, A71 -> inizio 2024

Galaxy A21, A31, A41 -> primavera 2024

Galaxy A12, A32 -> inizio 2025

Galaxy A22, A52, A72 -> primavera 2025

Galaxy A52 -> agosto 2025

Galaxy M21, M31 -> primavera 2024

Galaxy M51 -> agosto 2024

Galaxy M22, M52 -> autunno 2025

Galaxy A13 -> inizio 2026

Galaxy A33, A53, A73 -> primavera 2027

