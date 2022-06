Nelle ultime settimane il team di sviluppatori di Google ha rilasciato nuove versioni di varie delle app del colosso di Mountain View con una nuova interfaccia ottimizzata per i tablet e l’ultima della serie è Google Orologio.

Nelle scorse ore, infatti, è stato dato il via al rilascio della versione 7.2 di Google Orologio per Android, con la quale viene introdotta una nuova interfaccia, già anticipata dal team del colosso di Mountain View a maggio in occasione di Google I/O 2022.

Le novità della versione 7.2 di Google Orologio per Android

La principale novità è rappresentata da una barra di navigazione che sostituisce la barra in basso mentre le cinque sezioni dell’app si trovano ora sulla parte sinistra dello schermo, con gli indicatori delle schede a forma di pillola in pieno stile Material You.

Ecco due immagini della “vecchia” interfaccia:

E così è come appare l’applicazione di Google con la nuova interfaccia:

Google Orologio utilizza ora un layout a due colonne quando il tablet è in orientamento verticale, mostrando sulla sinistra le schede Sveglia, Orologio, Timer, Cronometro e Ora di andare a dormire.

Stando ad alcune segnalazioni, la versione 7.2 di Google Orologio presenta dei bug visivi sugli smartphone pieghevoli e in particolare su Samsung Galaxy Z Fold 2 con Android 12 e One UI 4.1 (alcune parti sono vuote a seconda dell’orientamento mentre altri elementi vengono visualizzati fuori schermo). Probabilmente il team di Google provvederà a risolvere tale bug con la prossima release dell’applicazione.

Per quanto riguarda la versione 7.2, al momento non pare sia stata rilasciata a livello globale attraverso il Google Play Store e gli utenti più impazienti di provarla possono scaricare il relativo file APK da APK Mirror e installarlo manualemente (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

