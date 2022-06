Meta, società che ingloba Facebook e dunque anche Messenger, ha avviato il roll out del nuovo tab Chiamate (“Calls”) sulle applicazioni di Facebook Messenger per dispositivi Android e iOS. La mossa è stata dettata dalla crescita osservata dalla società: rispetto al periodo pre-COVID, gli utenti che ogni giorno utilizzano le chiamate di Messenger sono aumentati in maniera vertiginosa, con una crescita quantificabile nel 40%.

Facebook Messenger punta forte sulle Chiamate

Che Facebook Messenger supporti chiamate vocali e videochiamate non è certamente una novità dell’ultima ora, anzi le statistiche ufficiali parlano di circa 300 milioni di chiamate (sommando quelle audio e quelle video) effettuate su base giornaliera.

Sotto questo punto di vista, è stato il periodo della pandemia di COVID-19 a convogliare un maggior numero di utenti verso queste funzioni e i numeri della crescita sono sotto gli occhi di tutti.

Al fine di sfruttare al massimo questo trend, la compagnia di Zuckerberg ha pensato bene di attribuire alle chiamate una posizione molto più visibile nell’app di Facebook Messenger: come potete vedere dall’immagine riportata di seguito, è in rilascio un nuovo tab dedicato. A roll out ultimato, tutti gli utenti di Facebook Messenger vedranno un totale di quattro tab nella schermata principale dell’app (da sinistra verso destra): Chat, Chiamate, Persone, Storie. Grazie a questo nuovo tab, avviare una nuova chiamata sarà decisamente più semplice rispetto ad ora (per farlo, occorre prima aprire la chat o il gruppo desiderato e poi premere il tasto apposito in alto a destra).

Con questa nuova mossa, Facebook Messenger si pone sulla scia di WhatsApp, che già da un po’ di tempo offre ai propri utenti un tab dedicato per le chiamate.

Come aggiornare Facebook Messenger

Il nuovo tab Chiamate di Facebook Messenger è attualmente in roll out, nel frattempo potete scaricare la versione più recente dell’app per Android dal Google Play Store tramite il badge sottostante.

